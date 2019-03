¿Dialogar bajo el desorden?

Señor Director:



Muy equivocados están aquellos dirigentes de algaradas y desórdenes que invitan al presidente Duque a que los visite, en un clima de franca hostilidad contra la institucionalidad. Eso es precisamente vulnerar las libertades de los demás ciudadanos, al paralizar las actividades económicas y sociales de una buena parte del territorio: Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Ningún presidente puede aceptar ir a dialogar bajo desorden público, provocado precisamente por los invitantes.



Rogelio Vallejo Obando

Más conciencia sobre el agua

Me refiero a su editorial ‘Gobernar el agua’ (24-03-2019). Este recurso todavía no tiene suficientes ojos del Estado ni en su conservación, ni en su cuidado ni en su distribución. Es increíble que en un país bendecido por este elemento haya más de 6 millones de personas que no disponen de él para su alimento en forma limpia y saludable. Son cerca de 350 municipios en esta condición. En muchos de ellos, en Chocó, Guajira, digamos, hemos oído que los dineros para los acueductos se van por el chorro de la corrupción. Ha sido por años. Es una vergüenza, porque es un crimen contra la sociedad. Otra cosa es la conservación. En esta nación, donde se talan 200 mil hectáreas de bosque al año; donde la minería ilegal la contamina, no hay conciencia suficiente para preservar este líquido vital. ¿Y los gobernadores y los alcaldes qué hacen? ¿Y las CAR? Por Dios, entiendan que está de por medio la vida de las generaciones futuras.



Dagoberto Castaño Paredes

Deberían ser ejemplo

El caso del futbolista Viáfara, uno de los mejores en su momento y quien parece que se dejó tentar por las mafias de la droga, es muestra de esa ambición de lo suntuoso, del enriquecimiento. Varios futbolistas han caído. Es una tristeza, pues ellos son ídolos y más bien podrían ser ejemplo, preparadores de juventudes; enseñar y disfrutar de su prestigio. Eso vale más que todo el dinero mal ganado. Ojalá este caso, si es culpable, sirva de doloroso ejemplo para persuadir a otros.



Carmen Rosa Novoa

Autopistas con radares

El país necesita obras para la movilidad, pero quedamos en la misma situación por cuanto se inaugura una obra vial para desembotellar el tránsito y aparece la autoridad local con los radares y límites absurdos de velocidad, lo cual deja la vía con más vehículos y el promedio de velocidad más bajo. Entonces, no se hace nada y los beneficiados son los contratistas, interventores, intermediarios, políticos de turno, contratistas de los radares, la oficina de tránsito del respectivo municipio. Tenemos el caso concreto de la vía Bogotá-Chía-Cota-Zipaquirá, en la cual los tramos varían entre 30 y 60 km/h alternativamente. Y lo mismo va a pasar con el tramo que están ampliando en la autopista Norte desde el peaje hasta La Caro. Lo paradójico es que en el tramo Bogotá-Chía, los buses de servicio público de las poblaciones cercanas a Bogotá circulan a más de 90 km/h y los radares no los captan, solo a los vehículos de uso particular.



Elias Sánchez

Bogotá

