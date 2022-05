SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermera. El lema del este año, promovido por el Consejo Internacional de Enfermería, con sede en Ginebra, es: ‘Enfermería, una voz para liderar: Invertir en enfermería y respetar los derechos globales’. En esta fecha se conmemora el aniversario número 202 del nacimiento de la precursora, madre de la enfermería, escritora y estadista Florence Nightingale, quien dijo: “La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas”.

Hoy, aunque muchas enfermeras y médicos murieron cumpliendo su deber y su misión, nuestro personal ha sobrevivido a la pandemia de covid-19 y a distintas enfermedades. La enfermería es un arte para el cuidado, curar, ayudar, sanar y hablar con los pacientes para que se recuperen, y, honestamente, ejercer esa bella profesión con toda clase de pacientes. Merecen todos los homenajes. Mil gracias al personal de la salud por ayudar y salvar vidas, son nuestros héroes de capa blanca. Esto es un ejercicio de vocación, dedicación, esfuerzo amor, pasión y respeto. Esta carta del lector va dedicada a ustedes.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

¿Quién responde?

SEÑOR DIRECTOR:



Hay responsabilidades de los encargados de aplicar las leyes o de hacer justicia. Con frecuencia, y es el pan de todos los días, vemos noticias en las que los delincuentes que atracan, asesinan, asaltan o violan habían sido protagonistas de violencia intrafamiliar, entre otros delitos, ya tienen antecedentes judiciales y estaban libres por vencimiento de términos, casa por cárcel, etc. Y no hay una responsabilidad sobre estas arbitrariedades. Si un médico, un ingeniero, un arquitecto, un contador se equivoca en su diagnóstico, cálculos o procedimiento, vienen las demandas y las condenas, ¿por qué no sucede lo mismo con los responsables de la justicia? O es que nuestras leyes y códigos son demasiado laxos para permitir toda esta debacle que hace que cada vez se tenga menos confianza en nuestra justicia y los vándalos tengan más beneficios que condenas...

Gerardo Prada Ahumada

Las ventanas del horror

SEÑOR DIRECTOR:

Impresionantes las imágenes de ‘Una ventana al horror de Ucrania’, publicadas en su diario (17-5-2022), del reportero gráfico colombiano Miguel Gutiérrez. Es el testimonio de la brutalidad, de los misiles indiscriminadamente lanzados por el gobierno de Putin, sin pensar si hay civiles, niños o ancianos. Es la destrucción de los hogares, de la infraestructura y, finalmente, de la vida y de la esperanza. Lo que ha pasado en Ucrania es la barbarie total.



Esa es la guerra, en la que generalmente mueren inocentes, todos por los intereses de un gobierno o de un hombre, en este caso, que no parece tener humanidad. Esas ventanas y los cadáveres que hemos visto en la calle, el éxodo y el llanto de las madres deben ser un llamado al mundo para no dejar de protestar, de llamar a la paz y para reforzar las medidas contra el agresor. Estos horrores tienen que no dejarnos olvidar lo que le está pasando al pueblo ucraniano.

Lucila González de M.