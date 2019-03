Desmantelar las ollas/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Sobre su editorial ‘Los pistoleros a sueldo’ (25-3-2019), es muy preocupante la situación del sicariato en las grandes ciudades, especialmente en Cali y Bogotá. Imagina uno, ciudadano de a pie, que todo se debe a problemas de narcos. Habrá venganzas de otro tipo, pero en especial son, de nuevo, las consecuencias de la droga maldita. Aquí hay verdaderas bandas, según se informa. Pero es un problema viejo; porque recordemos lo que era el ‘Bronx’, en buena hora desmantelado por el alcalde Peñalosa. Según se supo, allá se escondían capos que controlaban un enorme negocio de drogas, trata de personas, explotación infantil, y que ejecutaban personas. Y siguen las poderosas ollas de vicio que no se logran desmantelar.

Estos crímenes ponen nerviosa a la sociedad, ya de por sí intranquila, que sabe que en la calle hay muchos peligros, de atraco y cosquilleo, y que en ningún lugar se está seguro.

Gracias a la policía, que hace esfuerzos; y todos debemos colaborar para defendernos, pero deben hacer más requisas, seguir desmantelando ollas y perseguir ventas al menudeo hasta llegar a los cabecillas del negocio.

Pedro Samuel Hernández

Bogotá

Defender los bosques y el agua

¿Es en serio que vamos a permitir en el país que las motosierras desmantelen 220 hectáreas al año? Este es un crimen ecológico irreparable. Un bosque arrasado, aun si no llega la ganadería extensiva o los cultivos de toda índole, dura unos doscientos años en recuperarse. Esto es secar fuentes de agua, causar erosión, matar la vida silvestre. Se tiene que tratar a los depredadores con el mismo tratamiento que se les da a los cultivadores de coca, que a veces son los mismos, o a los traficantes de madera, a los que hacen minería ilegal, etc. Y las CAR y las alcaldías, cumplir la ley, no permitir tumbar grandes extensiones ni árboles cerca de las fuentes de agua. Y que en los colegios haya una clase de ecología en la cual se enseñen las ventajas de defender las aguas, las selvas, la biodiversidad toda, que es defender la vida de las futuras generaciones. Esto no da espera.

Ángel María Aguilar

Diálogo con la minga

Si los indígenas quieren hablar con el Presidente, ¿por qué no hacerlo? Sería una buena oportunidad para entablar un diálogo directo y confrontar las vías de hecho. Al fin y al cabo, él es el llamado a dar ejemplo y actuar con más ponderación y ecuanimidad que los ciudadanos del común. Acceder con magnanimidad obligaría a la contraparte a corresponder de manera coherente. Y no habría, pues, pretexto para continuar las vías de hecho.

Carlos H. Quintero B.

La camiseta de Brasil

Brasil también cambió de camiseta en su uniforme de fútbol. Siempre vistió de blanco completo, desde el primer Mundial en 1930, pero, a raíz de perder la final mundialista de 1950 frente a Uruguay por 1-2, derrota conocida como el Maracanazo, en Río de Janeiro, pasó a utilizar la divisa que hoy luce.

Tobías Carvajal Crespo