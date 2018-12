Del ministro de Defensa

Señor Director:



Respecto del editorial ‘La mala hora’ (18-11-2018), se afirma que existe “(...) un deterioro del orden público como consecuencia del crecimiento de los casos de extorsión, de atentados contra la infraestructura y de un incremento alarmante de las cifras de hurtos en las principales ciudades. Hay que mencionar acá el aumento del 8,4 por ciento en el número de homicidios entre enero y octubre en relación con el mismo período de 2017 (...)”. Al respecto, si bien entendemos el reto importante que tiene el Ministerio de Defensa frente a esos y otros temas, las cifras que se presentaron de estos 100 días son diferentes a las registradas en el comentario.

En el caso particular de la extorsión no se presenta un crecimiento sino, por el contrario, una reducción del 36 % en los casos denunciados durante el período de gobierno del presidente Iván Duque. Algo similar ocurre con el homicidio, delito por demás oprobioso, que, a pesar de que tuvo un crecimiento del 5 % entre enero y agosto de este año, el trabajo de estos 100 días de gobierno permitió romper la tendencia, y el crecimiento está en 2 %.



En cuanto al hurto, cabe anotar que en varias categorías se ha presentado una reducción considerable: a entidades financieras bajó un 66 %; a comercio, un 34 %; a residencias, un 16 %; deautomotores, un 12 %; y de motocicletas, un 17 %. Es evidente que aún tenemos un desafío importante en lo que a hurto a personas y celulares se refiere, pero el compromiso de lograr una reducción en esos indicadores se mantiene con el plan ‘El que la hace la paga, más cerca del ciudadano’, que es la continuación de la ofensiva contra este y otros delitos.



No menos importante es la ofensiva que se ha hecho contra la criminalidad en la zona rural a través del plan Diamante. Grupos armados organizados, como el Eln, han sido muy golpeados (hubo un aumento de 21 % en resultados operacionales).



Guillermo Botero Nieto

Ministro de Defensa Nacional

No tocar la pólvora

Señor Director:



Llegaron las fiestas decembrinas. Me encantan, pero preocupan, porque no deja de haber desbordes peligrosos y tristes como la accidentalidad, las riñas y la inseguridad. Y hay un aspecto que debería preocupar a toda la sociedad como es el de los niños quemados con pólvora. Las cifras siempre pasan de 200. Y las imágenes son para echarse a llorar, por lo que significan en futuros dañados y dramas familiares. Por eso me alegra la campaña del Alcalde de Bogotá de ‘Nunca tocar la pólvora’, de cumplir las normas establecidas. Esta no puede ser manipulada por los menores. Mejor, que lo hagan los expertos. Que la campaña arranque desde ya por todos los medios.



Carmen Rosa Novoa

