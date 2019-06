Del deporte a la agresión

Señor Director:



El día viernes 21 de junio se celebró el Día Internacional del Skate, una fecha que debía de ser de júbilo, pero se convirtió en una tragedia por los ataques de la Policía hacia los patinadores y de los patinadores hacia la Policía.

Es difícil creer que estos actos sucedan aquí cuando en el resto del mundo las autoridades colaboran para que en las principales ciudades se pueda desarrollar este evento con toda tranquilidad, el apoyo de la comunidad y adecuando espacios para que los jóvenes practiquen su deporte en las mejores condiciones.



Estos actos, que nos dejan muy mal como sociedad, no pueden seguir ocurriendo.



Nicolás Amézquita Vásquez

Bogotá

¿Quiénes son y cómo actúan?

Señor Director:



Los medios de comunicación podrían adelantar una estadística de cuántos parlamentarios actuales, con su afiliación política, se han declarado impedidos en el momento de votar proyectos de reforma política, justicia y anticorrupción, hundidos o aplazados por su proceder antidemocrático y, en muchos casos, comprometidos con la justicia por su mal proceder. Gente nueva y partidos consecuentes en su ideario contribuirán a que se comience un verdadero cambio en las personas que nos deben representar en el Congreso, concejos y asambleas.



Francisco Javier Cajiao G.

Consumo en los parques

Señor Director:



En un país consumidor de drogas, de gente intolerante, donde ni siquiera el Código de Policía logró liberar nuestras calles y parques del consumo indiscriminado de sustancias en el espacio público, resultan indignantes tanto la decisión de la Corte que da vía libre al consumo en el espacio público como la propuesta de un sector político que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana.



Nuestros menores deben tener derecho a desarrollarse en ambientes donde no existan comportamientos a su alrededor que puedan influenciarlos, les permitan decidir si llevarán o no una vida libre de drogas. Unos pocos que desconocen la realidad de nuestras calles, parques y barrios no deberían ser quienes decidan, sin que los colombianos se manifiesten en las urnas acerca de medidas que comprometen el bienestar de las nuevas generaciones.



David R. Suescún

Basurero en la 187

Señor Director:



Resulta inexplicable que la amplia y bonita zona verde que separa la ‘autopista’ Norte frente al centro comercial Santafé aparezca todas las mañanas convertida en un verdadero muladar, lleno de botellas plásticas aplastadas, miles de hojas de papel, bolsas de comida chatarra, etc.



Sobre la zona verde no hay ningún negocio, como tampoco los hay en los costados oriental u occidental de esa vía. No resulta difícil deducir que esa basura no llega allá de ninguna manera llevada por el viento; tienen que ser individuos que cumplen un sistemático plan para ensuciar esa importante vía de ingreso a la ciudad. Ojalá las cámaras de seguridad y la Policía, con ayuda de la Alcaldía Mayor, tomaran cartas y medidas contra quienes detestan la ciudad en donde viven.



Mario García Arango

