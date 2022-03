Deforestación e incendios

SEÑOR DIRECTOR:

Leer su editorial ‘Alerta en Chiribiquete’ le deja a uno varias reflexiones o, más bien, varias preocupaciones. La tala y los incendios para apropiarse de tierras son viejos. Pero se han acrecentado cada día. Es un crimen contra la naturaleza y por ende contra todos, contra las futuras generaciones, nuestros hijos y los hijos de ellos, que el Gobierno tiene que atender y controlar. Se necesita aplicar la ley, pues este delito acarrea cárcel. Pero se requieren esfuerzos económicos, Fuerza Pública, autoridades y voluntad.

El hecho claro y urgente es que no puede pasar que los ilegales construyan vías y derriben extensas zonas sin que las autoridades se den por enteradas. ¿Qué pasa? El negocio ilegal de maderas debe estar enriqueciendo a unos pocos o a unos muchos, porque es enorme. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No tengo claro qué dicen los candidatos sobre este tema puntual.

Ángel María Aguilar

Usar tapabocas

Algunas personas no estamos de acuerdo con la eliminación del tapabocas en diferentes espacios abiertos en Colombia. La razón: reactivar el turismo. El covid-19 llegó para quedarse en el mundo. Es un virus que se adquiere por transmisión aérea y que aún produce contagios y muerte, así las personas tengan los tres refuerzos de la vacuna. Por ende, no hay que relajarnos y abandonar la mascarilla. El presidente Iván Duque anunció la nueva medida, pero hay que tener en cuenta que la gente ya no guarda distancia en las filas, tosen, abandonaron el lavado de manos frecuente y el contagio continúa sin tregua, no solo en Colombia sino en el mundo.

Helena Manrique Romero

Denunciar las formas de hurto

Al ver la noticia del hurto en un reconocido hotel en Medellín, siente uno que es cada vez más preocupante el aumento en las modalidades de hurto que se ven en nuestras ciudades. Esto nos debe llevar a asumir más estrategias de cuidado como ciudadanos y no solo dejar como responsable a la Policía Nacional.



Necesitamos ayudar a las autoridades a identificar a los criminales, denunciar de manera activa los robos y seguir exponiendo las formas como los ladrones irrumpen en lugares públicos, en los semáforos, en las calles, en las tiendas. Podemos grabar y denunciar de forma permanente. Que la fuerza ciudadana se active para no normalizar más la ilegalidad ni la violencia.

Augusto Ayala

Nuestras lenguas

Se conocen por lo menos 7.000 lenguas existentes en el mundo. Sin embargo, con el correr de los años se han extinguido alrededor de 2.000 de ellas.



En Colombia se hallan 69 lenguas, entre ellas indígenas, criollas y romances. Estas están bajo un proyecto llamado Plan Decenal de Lenguas, que está a cargo del Ministerio de Cultura, con el fin de proteger el legado nacional.



Además, se busca que las comunidades que hablan estas lenguas tengan mayores oportunidades a nivel educacional, social y político. Protegiendo su patrimonio cultural, se les brindan espacios incluyentes.

Paula Prieto