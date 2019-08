Defensa de los menores / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Defensa de la niñez’ (15-8-2019). Los niños, llamados el futuro de la sociedad, están siendo atropellados en muchas partes del mundo. Pero en Colombia da tristeza, duele, y se siente impotencia. Las cifras que cita su comentario lo dejan a uno muy triste. Mucho se ha dicho para defender a los menores, pero jamás se ha hecho lo suficiente, ni siquiera esta campaña podrá lograr evitar todos atropellos contra ellos. Pero hay que reducirlos al máximo, y eso está en manos de padres, maestros y autoridades. Y, sí, se necesita justicia pronta, que no haya impunidad, pues esta es otra desgracia. Por eso está bien que haya jueces especializados. Eso es fundamental. No se pueden dejar los niños solos, hay que escucharlos siempre y creerles. Y se debe educar en el respeto. ¿Cuándo vamos a tener verdadera paz si miles de niños crecen con el alma herida, si no hay justicia? Que se piense en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Carmen Rosa Novoa

Sobre persona animal

SEÑOR DIRECTOR:



Acerca del derecho de los animales publicado el martes pasado en esta sección, hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, tener en cuenta especialmente los perros. Al ‘mejor amigo del hombre’ se le deben tener espacios diferenciados para mascotas. En un conjunto residencial, donde en algunos de los apartamentos hay más de un perro, cuando sus dueños salen a sus labores diarias quedan estos animalitos desprotegidos, dejándolos casi a la intemperie en los balcones, y ante cualquier ruido extraño hacen su concierto de aullidos insoportables que a cualquier persona no animal enloquece. Además, algunas personas animales, dueños sin cultura, sacan sus mascotas a las zonas comunes a depositar sus residuos, sin importarles no recoger lo evacuado por sus queridos pulgosos.

Fabio Bautista B.

Cajicá

La primera propuesta del metro

SEÑOR DIRECTOR:



Me uno al comentario del señor Carvajal en el ‘Foro del lector’ de EL TIEMPO (11-8-2019) en el sentido de que quien primero propuso la construcción de un metro eléctrico subterráneo fue el alcalde de la época, hace 77 años, Carlos Sanz de Santamaría. Si mal no recuerdo, por esa misma época Japón propuso construir el metro en concesión, pero me atrevo a pensar que por un mal entendido nacionalismo, nuestros dirigentes de entonces no aceptaron la propuesta.

Panamá, luego de una concesión de 100 años, está disfrutando de su canal.

Alberto Merchán Acosta

Bogotá

Mendicidad infantil

SEÑOR DIRECTOR:



Es una práctica terrible utilizar niños para la mendicidad. Eso no es nuevo, desde luego. Hay muchas maneas de sobrevivir, sin tener que acudir a esto. En Bogotá, en los puentes peatonales, los vemos a diario; en los prados, al frío, al sol y al agua. Increíble la explotación tan cruel.

Es ahí donde tiene que intervenir el Estado con todas sus herramientas. Primero, las sociales, claro. Porque en realidad hay quienes sufren hambre. Pero hay que ver caso por caso.

José Francisco Piñeres