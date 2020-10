Defender el medioambiente

Señor Director:



El virus causante del covid-19 llegó al mundo para enseñarnos a valorar la vida y la naturaleza, y ahora más que nunca es importante crear conciencia entre las personas para que puedan seguir disfrutando de una vida plena.

Resaltar el deber de preservar el medioambiente, respetarlo y cuidarlo. A pesar de que el ser humano es el responsable de producir una gran cantidad de residuos, parece que a veces se resiste a reciclar. Actualmente, las cifras de contaminación son alarmantes para nuestro país. Debemos crear estrategias de cambio que promuevan el progreso pero que, a la vez, cuiden y preserven el medioambiente.



Además, debemos apoyar diversos proyectos e iniciativas ambientales que se llevan a cabo en fundaciones y empresas dedicadas a darles un segundo uso a los residuos. El cambio se inicia desde casa, e invito a cada uno a tomar la iniciativa.

María Fernanda Macías

Propuestas que creen confianza

El miedo aún está presente para los padres de familia, no confían en las garantías que ofrecen las instituciones educativas, sin descartar la falta de recursos, los cuales no darían abasto para tantos estudiantes. Y, sí, la virtualidad ha cambiado la modalidad de aprendizaje y en algunos casos ha afectado la salud mental de padres de familia y de los estudiantes.



Ya solo quedan tres meses para que culmine el año, creería yo que es más factible organizar propuestas en lo que queda del periodo escolar que ayuden a generar esa confianza para que los padres tengan una visión diferente y accedan a nuevas alternativas.

Andrés Fernando Ariza Fonseca

Tapabocas y nariz

Cualquier persona puede ver a diario el mal uso del esencial tapabocas.



Muchos, de acuerdo con su nombre, solo se cubren la boca, una mayoría apenas cubren de la vista las ventanas de la nariz, estando así lejos de filtrar el aire que respiran, con lo cual tienen una alta probabilidad de que el coronavirus llegue directo a los pulmones y produzca la temida neumonía. Una intensa campaña que divulgación sobre el buen uso de un ajustado tapabocas tendría un inmenso efecto en la reducción del número de infectados y en la ocurrencia de los rebrotes de la pandemia que se han reportado en otros países.

Gustavo Hernández Boada

¿Sirve la moringa?

Al comienzo de la pandemia, se escuchó mencionar mucho en los medios sobre los acelerados contagios que se estaban dando en muchas cárceles del país. De repente cesaron los informes, y nunca más se supo de lo que allí seguía ocurriendo. Sobre los reclusos de Villavicencio, por ejemplo, y donde el fenómeno ocurrió con más fuerza, cualquiera podría suponer que los estaban enterrando en silencio, pero, para sorpresa de quienes hemos tenido la posibilidad de ver los testimonios, hoy están todos curados gracias, supuestamente, a una planta de origen indio llamada moringa.



Curiosamente, sobre este extraño fenómeno, nadie se interesó por encontrar un cómo o un porqué, aunque los resultados obtenidos podrían ser catalogados como milagrosos.

Wadid Arana

