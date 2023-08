Defender a los líderes sociales

SEÑOR DIRECTOR:

Vi que, por fortuna, los homicidios de los líderes sociales han descendido algo este año. Pero también que de enero a hoy, van 98 asesinados. Así que la noticia es más amarga que dulce. Porque indica que hay una sistemática decisión de los violentos de quitar de en medio a estas personas que son la voz de las comunidades, que las orientan y las respaldan. Los líderes sociales son valiosos seres dentro de un conglomerado, indirectamente pueden representar al Estado.

Esto no les gusta a los del crimen organizado, a las llamadas economías ilegales. Es por ello, por lo importantes que son, que se les debe proteger a como dé lugar, además, porque son vidas humanas. Y, claro está, se necesita que haya justicia, pues muchas de estas muertes suelen quedar en la impunidad. Algo que duele aún más.

Ángel María Aguilar

Capacitar a los jóvenes



SEÑOR DIRECTOR:

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla” es lo que nos puede pasar con el proyecto de pagar sueldos a los jóvenes para que no delincan. Pareciera un noble acierto, pero seguro que no lo es. Está bien que se piense en una alternativa para esos miles de jóvenes que hoy por hoy no tienen un presente, y mucho menos un futuro. Pero ¿a quien le pagan un sueldo por no hacer nada, será que va a querer trabar? No lo creo. Y de eso hay numerosos ejemplos. Si los quieren ayudar, asegúrenles trabajos dignos y estables. Y capacítenlos para que trabajen en cualquiera de las áreas productivas del país, o que se conviertan en emprendedores. Ninguna economía aguantaría un sistema como el que se propone. Ojalá la clase política analice objetivamente no solamente el presente si no el futuro de nuestro país y sus futuras generaciones.

Gerardo Prada Ahumada

Nuevas variantes



SEÑOR DIRECTOR:

Una nueva variante de la cepa ómicron, del covid -19, está expandiéndose en la provincia de Cataluña (España), con el temor de que continúen los contagios a otras provincias y de ahí, a países vecinos. Sin embargo, por ahora, la variante o subvariante,de la cepa ómicron no está provocando tantas hospitalizaciones. Hay aumentos de contagios, pero no gravedad en los casos, por el momento, como en la época dorada del covid-19, en que la población no estaba del todo vacunada. En estos virus de influenza es normal que surjan nuevas variantes y cepas, y van a estar surgiendo en un covid-19 que vino a quedarse definitivamente en la vida de los seres humanos.

Fernando Cortés Quintero

Gracias a la selección femenina

SEÑOR DIRECTOR:

¡Se llevaron alma, vida y corazón y lo dejaron todo! Y nosotros con ellas en cada juego, les dimos corazones madrugadores y orgullosos por ustedes. ¡Gracias, guerreras! Por ustedes Colombia está en entre las 8 selecciones femeninas del mundo y la primera de Suramérica. ¡Gracias! A cada una. ¡A todas!

Si el mundo nos conociera por esto y no por otros “productos” que nos hacen quedar tan vergonzosamente mal...

Ilse Bartels L.

