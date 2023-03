Defender a la población civil

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es doloroso y triste el panorama de violencia desatado, según se informa, por el ‘clan del Golfo’ o ‘Autodefensas gaitanistas’ en varios municipios de Antioquia. Como dijo el presidente Petro, “parecen privilegiar más los negocios y mantenerse en eso. Por ahí no hay posibilidad de negociación”. No, no la hay, señor Presidente. Los violentos, con enormes intereses, abusan de la buena fe.

Pero el Estado sí debe actuar decididamente con las herramientas constitucionales, desde luego incluidas nuestras Fuerzas Armadas, en defensa de la gente que tiene sus propiedades y que trabaja honestamente, y seguramente muchos de ellos están coaccionados. La paz cuesta, tiene sacrificios, pero si un grupo violento, dedicado a negocios ilícitos, no muestra voluntad, solo queda el camino de someterlo.

Ángel María Aguilar

Impuesto predial en Santa Marta



SEÑOR DIRECTOR:

​

¡En la Alcaldía de Santa Marta están haciendo el cobro del predial 2023 por un valor cinco veces mayor que el del año pasado! Esto para todos los apartamentos y las casas localizados desde el centro histórico hacia Ciénaga, independientemente de si son residenciales o no.

A todos les aplicaron el uso “comercial” y también subieron el estrato, aun cuando muchos condominios residenciales no cuentan con alcantarillado ni acueducto. Aunque estemos en sector turístico, muchos somos de solo uso residencial. Como ejemplo, a un apartamento que en el 2022 pagó 804.000 pesos le están cobrando este año 4’760.000, casi seis veces lo del año pasado.

No entendemos si es un error, pero en todo caso esto debe de estar por fuera de todo lo legal, pues un alcalde no puede subir el 592 % del impuesto predial de un año a otro.

Leonor Botero

Santa Marta

El pontificado de Francisco



SEÑOR DIRECTOR:

​

Como lo destacó EL TIEMPO (13-3-2023), estamos celebrando los 10 años de pontificado del jesuita, primer latinoamericano en dirigir la Barca de Pedro. Es apenas justo reconocer que ha marcado una revolución de ‘buenos aires’ en la Iglesia. Su impronta de humildad, vida austera, opción preferencial por los más vulnerables, cercanía y empatía lo convierte en un líder indiscutible que habla, escribe y se comporta como referente obligado en lo social, religioso, diplomático y político. En sus escritos apostólicos se enfoca en temas de crucial importancia. La hoja de ruta es clara y concreta: Iglesia en salida (sinodalidad), cuidado de la casa común (la estamos destruyendo), diálogo fraterno ecuménico e interreligioso.

Es el Papa de la misericordia, actitud pastoral inclusiva con los fieles, especialmente con las mujeres; cambio de estructura piramidal, privilegiando la paz y la reconciliación.

Ha sido enfático en denunciar la pederastia en la Iglesia, para que los culpables respondan ante la justicia ordinaria. A pesar de sus problemas de salud, sigue desplegando actividad, como lo demuestra sus últimos viajes al África. Sus últimos libros, Soñemos juntos y Te deseo la sonrisa, son un reflejo de la bondad de Jesucristo.

Campo Elías Ardila Cardozo