Declaraciones de la Vicepresidenta

La opinión de la Vicepresidenta respecto al “excesivo número de psicólogas y sociólogas en Colombia” refleja tres puntos delicados. El primero: si se dispone de esa información, debería revisar igualmente el número de programas o estrategias planeadas, tanto desde la Nación como desde el Distrito, con respecto a la salud mental de las familias, los niños, niñas y adolescentes, que, evidentemente, son inexistentes en algunos lugares e ineficientes en otros, precisamente por la ausencia de profesionales que los ejecuten.

Segundo: emite un comentario en el cual muestra el desconocimiento de la problemática laboral del país, donde no solamente psicólogas y sociólogas están buscando trabajo; abogadas como ella también lo están buscando, sin posibilidades reales de conseguirlo o, peor aún, de encontrarlo mal remunerado.



Tercero: el trasfondo de la opinión. Es decepcionante ver cómo una mujer se va en contra de su género, categorizando las profesiones que “lucran y sirven” y aquellas que no, reforzando rancias ideas coloniales. Se lleva por delante las conquistas que hemos ganado como mujeres.



Ruth Estrada Buitrago

¿Qué significa aborto?

Me permito aclarar el significado de la palabra ‘aborto’. “Aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable” (viable significa que puede sobrevivir). El feto es viable, obviamente, a los 9 meses de embarazo (parto a término), igual a los 8 meses y a los 7 meses (los sietemesinos). En Colombia son viables muchos fetos de 6 meses de embarazo. En el primer mundo, aun de 5 meses.



Si se interrumpe el embarazo cuando el feto es viable, se denomina parto a término, parto prematuro, parto inducido, parto por cesárea, etc.



Quiere decir que en los primeros meses (hasta 4 a 6) no hay viabilidad: es lo que constituye su interrupción, un aborto, natural, provocado, quirúrgico, etc.



Jorge Gutiérrez Bolaños

Médico pediatra

Sin remedio a la vista

Con ‘Sin remedio a la vista’ no me refiero a la cura del coronavirus, sino a la imparable contaminación generada por la combustión de los vehículos en Bogotá. De nada ha servido el invento del día sin carro, el pico y placa para particulares y taxis, ni tener vehículos diésel o de gasolina con la más alta tecnología automotriz.



La culpa la tienen los cerebros que nos han gobernado, que se acordaron tarde y medio se pusieron de acuerdo en que necesitábamos un metro; así sea a medias, activar el tren de cercanías, mejorar y ampliar el TransMilenio y el SITP a fin de desestimular en nosotros el uso del carro particular.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Odiosas diferencias

Mientras que en la China levantaron un hospital con 1.000 camas en 15 días para atender el coronavirus, acá llevamos 4 meses cambiando una tubería de agua en la calle 92 entre carreras 7A y 11. Increíble.



