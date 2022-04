De un alumno de Botero

SEÑOR DIRECTOR:

En este nonagenario del maestro Fernando Botero, viene a nuestra memoria el recuerdo de aquel joven pintor a quien tuvimos la oportunidad de tenerlo como profesor de dibujo cuando en Bogotá estudiábamos Bellas Artes en la Universidad Nacional. Botero contaba apenas con 27 años de edad y en sus clases nos daba a conocer su concepto del volumen, con respecto al dibujo de frutas y otros ejemplos.

En esa época, nuestro maestro ya era dueño de varios premios nacionales de pintura. Era muy serio en sus clases. Eso no impidió que cualquier fin de semana nos invitara a su casa taller en el barrio Teusaquillo, a donde acudimos todos sus alumnos, mostrándonos la cara de un ser sencillo al que le gustaba departir con aquellos a quienes les enseñaba.



Merecido es el reconocimiento mundial que se le está haciendo al maestro, con la seguridad de que seguirá sorprendiéndonos en el campo de la pintura y la escultura.

José Portaccio Fontalvo

240 años de Antonia Santos

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 10 de abril se conmemoraron los 240 años del nacimiento de Antonia Santos, una de las heroínas y mártir de la independencia de nuestro país. Nacida en 1792, en Pinchote, Santander, fue considerada una de las mujeres más representativas, al lado de Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán y la quiteña Manuelita Sáenz –unidas a las causas del Libertador Simón Bolívar–.



Santos creció en la vereda Coromoro junto con su hermano, y se formaron en la provincia del Socorro luchando contra la invasión española. En 1816, al lado de su hermano inició su lucha contra los invasores españoles en el Régimen del Terror, apoyando al ejército patriota en plena Campaña Libertadora de 1819 y en tres años combatiendo en la Reconquista del general Pablo Morillo.



Fue encarcelada el 12 de julio de 1819 y murió fusilada el 28 de julio del mismo año a las 10:30 de la mañana en Socorro, Santander. Honremos su memoria.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

¿Por qué?

SEÑOR DIRECTOR:

¿Por qué sacamos a Pékerman como director técnico de la Selección si nos había llevado a dos mundiales y existía una inmensa posibilidad de estar en Catar? ¿Por qué no insistimos en que el Estado sea el financiador de las campañas al Congreso y a la presidencia, si sabemos que el no hacerlo es la causa de la corrupción? ¿Por qué permitimos que el salario de los congresistas sea casi 40 veces superior al salario mínimo? ¿Por qué los entes de control no vigilan cómo fue el mandato original y los resultados, como en la justicia, son risibles? ¿Por qué permitimos que el central park colombiano, el parque Nacional, vaya a cumplir un año vetado a la ciudadanía?

¿Por qué si sabemos que podemos ir al despeñadero, no hacemos nada y solo hablamos y hablamos y las cosas no suceden como quisiéramos?



Increíble que estos por qués existan en un país con dos océanos y con capacidad de ser la despensa alimentaria de Latinoamérica. ¿Por qué no tenemos estadistas? ¿Qué les estamos dejando a nuestros niños?

Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá