SEÑOR DIRECTOR:



Causa escozor, desazón y pesadumbre leer en su diario un informe que se publicó en mayo de 1972 sobre la matanza de 16 indígenas en una hacienda llamada La Rubiera.

Si bien causa mucha rabia que ese hecho se hubiera dado, hoy en día produce más ira y furia, pues aún sigue ocurriendo lo mismo, en el sentido de lo que decían los asesinos de esa época, que los habían asesinado porque no sabían que matar indios era malo. Hoy en día se sigue asesinando, porque muchos creen que matar homosexuales no es malo; que matar mujeres, tampoco, al igual que asesinar a negros, a líderes, a jóvenes inermes, y tantas y tantas muertes que se siguen produciendo en nuestro país sin que nos duela a la mayoría, porque precisamente nos han configurado en nuestras mentes que incluso matar a los contradictores no es malo. Vemos que descuartizan a seres humanos y nos dicen que fue ajuste de cuentas, matan a un extranjero y nos dicen que estaba robando. En fin, de esa matanza de La Rubiera a hoy, seguimos pensando lo mismo: “Yo no sabía que matar al otro era malo”.

Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Los líderes sociales

SEÑOR DIRECTOR:



Otra vez, como noticia cotidiana y terrible, un nuevo líder social es asesinado. Ahora fue Jesusita Moreno, lideresa afrocolombiana del Chocó- Medio San Juan-, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. Qué admirable mujer al ser capaz de enfrentarse a grupos paramilitares y guerrilleros, todo por la defensa de las comunidades, que buscó la titulación de tierras, que defendió la misma naturaleza. Qué grande ella, qué ejemplo para el resto de nosotros. Eso lo hacen personas especiales, como los líderes sociales en este país que se juegan la vida por causas nobles. Ellos tienen que ser respaldados y cuidados, porque se convierten en la voz de las comunidades, en sus orientadores, y eso va contra los intereses de los criminales. El Estado tiene que hacer más presencia en muchas zonas, llevar fuerza militar, justicia y ayuda social. Que no queden impunes el asesinato de Jesuita Moreno y tantos más.

Pedro Samuel Hernández

Sobre el ‘todo vale’

SEÑOR DIRECTOR:

​

Por los llamados ‘Petrovideos’ divulgados por los medios de comunicación, el país se enteró de la bajeza y mezquindad de algunas estrategias de la campaña del Pacto Histórico. Gran daño les hace al país y al proceso electoral el mal ejemplo del ‘todo vale’, no solo para ‘quemar’ -como dijo una de sus electas congresistas- a sus contendores, sino también en materia de sombrías alianzas y promesas. Qué pesar que la falta de dignidad, altura y decencia en el ejercicio de la política toque fondo en manos de quienes aspiran a gobernar nuestra nación. El destino del país está en manos del pueblo colombiano, que, al contrario de lo que algunos creen, tiene la suficiente capacidad de razonamiento y discernimiento político para ejercer libremente y a conciencia su derecho al voto. Que la divina Providencia ilumine a los electores, proteja nuestra democracia y favorezca los cambios, reformas y ajustes que beneficien el mejor desarrollo nacional y el mayor bienestar social.

Luis Iván Perdomo Cerquera