Dar la caña de pescar, no el pescado

Es entendible que el Gobierno quiera ayudar a la juventud a salir adelante, pero la forma de lograr que algunos jóvenes se reintegren a la sociedad no es dándoles auxilios, como se pretende. Hay que enseñarlos a trabajar, dar empleo para que sean personas de bien a la sociedad.

Con el dinero que pretende regalarse se deben crear empresas donde se les enseñe a ganarse este dinero y se vean obligados a ser responsables y aportar para su bienestar, el de sus familias y el país.

No existe garantía de que esos jóvenes vayan a resocializarse por el hecho de que se les estén dando auxilios; por el contrario, pues al no tener una responsabilidad no les importará nada. ¿Qué piensa quien se está ganando un salario mínimo?

Alba L. Basto

Infractores en parqueo



Con mucha frecuencia sucede que los espacios reservados para automóviles con símbolo “real” de “discapacitados” se encuentran ocupados por vehículos que no tienen este distintivo, con la anuencia de los vigilantes y el personal de los parqueaderos que no hacen cumplir la norma que existe al respecto, para personas con movilidad reducida, según la Ley 1287 de 2009. También en el artículo 36 del decreto 1660 de 2003, por indebido estacionamiento, que se les aplique multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, en los parqueaderos habilitados en centros comerciales, supermercados, clínicas, hospitales, unidades deportivas, teatros y, en general, donde existan parqueaderos habilitados, aun en los conjuntos residenciales. Sugiero que se coloque en el parabrisas una mano roja apuntando hacia abajo para los infractores, y así empezar a generar conciencia sobre esta ley. Y aplicar la debida sanción pecuniaria. La cultura empieza cuando no se infringe la ley.

Jorge Trujillo Mejía

Bogotá

Contra a los pinchallantas



Como lo reportó EL TIEMPO hace unas semanas, cada vez es más frecuente oír de personas conocidas sobre las extrañas pinchadas que han sufrido en Bogotá: simultáneamente en dos llantas, pinchazos laterales, numerosos pinchazos en la misma llanta, la afortunada presencia del montallantas en la vecindad y las escandalosas cuentas que hay que pagar por las despinchadas. Para acabar con esta otra preocupación de los bogotanos es necesario que se denuncien oportunamente estas acciones delictivas y que tanto la Policía como la Fiscalía cumplan con su deber.

Gustavo Hernández Boada

El bloqueo al exministro Ruiz



El bloqueo del Gobierno a su compatriota el exministro estrella de Salud Fernando Ruiz, como director de la Organización Panamericana de la Salud, es como bloquear a Egan Bernal para ir a los Olímpicos porque no gusta de Petro. Nadie es profeta en su tierra. Despreciar las innegables virtudes de este ministro por razones políticas equivale a despreciar la riqueza de nuestro petróleo y nuestro carbón.

Eduardo Escobar Borrero