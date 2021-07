Dar empleos, más que ayudas

Señor Director:



A propósito del intercambio de trinos entre el industrial Mario Hernández y la alcaldesa de Bogotá sobre el mal estado de la malla vial de la ciudad, la Administración Distrital, que se desvela por repartir el presupuesto a manera de auxilios para las familias necesitadas, debería preocuparse por generar empleo en lugar de fomentar la mendicidad.

¿Qué tal si contrata un buen número de personas desempleadas para recuperar la malla vial? Estaría matando dos pájaros de un tiro: por una parte, les soluciona la situación económica a muchas familias y, por la otra, arregla las tan deterioradas calles. La ciudad no se moviliza exclusivamente en TransMilenio y en autos de lujo.



Existen maneras más productivas de administrar los recursos. Seguramente hay otras obras públicas que están paralizadas y que ocuparían mucha mano de obra que está cesante, esperando un empleo digno.

Jaime Correa Venegas

Ciegos y sordos

Ciegos y sordos



No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar. En el país del Sagrado Corazón y de varias creencias arraigadas, muchas veces el pensar y el actuar se rigen por estas. Sin embargo, alguna vez escuché el dicho o la frase bíblica: ‘ayúdate que yo te ayudaré’.



No podemos demeritar el poder de la ciencia, que ha demostrado, con hechos tangibles y positivos, superar las enfermedades. ¿Que si te vacunas o no? Es decisión de cada quién. Pero si la cura está a mi alcance y evito que un ser amado muera, o incluso yo, creo que se debe pensar con la razón y no dejarme llevar por opiniones distorsionadas o por los que satanizan todo.

Juan Pablo Méndez Rodríguez

Una campaña hacia Armenia

Señor Director:



Muchos colombianos nos sentimos confundidos cuando en las violentas protestas en el país algunos individuos llevaban una bandera al revés, con los colores rojo en la parte superior. Varios pensamos que lo hacían por despistados, pero el 20 de julio vimos a varios honorables senadores de la oposición utilizando la bandera de la misma forma. Esto ocasionó rechazo general en el país.



Pero, para no ser tan drásticos y pensar cosas feas, mejor deberíamos ver que probablemente sea una loable campaña de todos ellos para que entremos ahora en relaciones con la República de Armenia (no Armenia, Quindío, lógicamente). Colombia debe abrir sus mercados a todo el mundo, y muy seguramente estos aplicados senadores están empeñados en que le demos mucho realce e importancia a esta relación y ellos viajar a Ereván, su capital, en viaje de aplicados estudios.

Mario García Arango

Regreso a los estadios

Regreso a los estadios



Importantes las aperturas. Y es un signo de esperanza volver a ver gente en los estadios y otros foros. Pero debemos cuidarnos, ser serios y respetuosos con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, en el fútbol siento temor. El otro día, barras de Millos se agarraron a machete en la calle. ¿Podrán guardar distancia y compostura adentro? Habrá control estricto, no solo aquí sino en todos los estadios. Es un reto, y los equipos tienen ayudar.

Ángel María Aguilar

