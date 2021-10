Cultivar con orgánicos

SEÑOR DIRECTOR:



El represamiento de contenedores de variadas mercancías y productos que se presenta actualmente en los puertos marítimos de Europa y Asia no parece solucionarse, al menos en seis meses o más. Esta situación parece que afectará sensiblemente nuestra economía por la ausencia de materias primas para diferentes manufacturas y bienes de consumo. Por ejemplo, los fertilizantes, los concentrados para alimentar aves y ganado y mil productos más escasearán al máximo.

En ese orden de ideas, habrá que consumir exclusivamente lo nuestro y abonar las tierras con gallinaza y otros productos orgánicos para conseguir buenas cosechas de papa, trigo y, sobre todo, maíz en cantidades suficientes para humanos y aves de corral. Es hora de emprender una campaña nacional con este propósito, pues más vale prevenir que tener que lamentar.

Héctor-Bruno Fernández Gómez

Vivió por la educación

SEÑOR DIRECTOR:



Así como Agustín Nieto Caballero, uno de los fundadores del Gimnasio Moderno, dejó grandes enseñanzas al permitir el egreso de importantes personas que hacen o hicieron parte de la historia de Colombia, su hija, Gloria Nieto de Arias, recién fallecida, también dejó un gran legado en las aulas de los colegios Colsubsidio. No hay alumna que haya conocido a Gloria, que diga que no dejó huella en su ser, pues a todas nos abrió el camino al gusto por la lectura, el arte, la música, el teatro, el juego de la ciencia y las manualidades. Pero lo más importante, reforzó nuestros valores, principalmente el respeto por el otro. Su gusto por enseñar y trasmitir su sapiencia permitía que en nuestras cabezas penetrara la esencia de lo que nos quería trasmitir. Dios permita que este gran legado no se pierda.

Claudia Marcela Moreno Góngora

Exalumna del Colegio Colsubsidio

Construir puentes, no destruirlos

SEÑOR DIRECTOR:



Es absurdo el plan de demolición de puentes peatonales. Es un despropósito de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. ¿Cuántos accidentes se han evitado con la presencia de puentes peatonales? Es conocido que hasta algunos perros, ‘debido a su instinto’, los usan para proteger sus vidas.



Lo que conviene no es demolerlos; por el contrario, se deben construir más puentes funcionales y ubicados en puntos estratégicos que sigan salvando al peatón.

Eduardo Escobar Borrero

Las pequeñas cosas son las que más valen

SEÑOR DIRECTOR:



En la ciudad podemos identificar espacios públicos como parques, puntos de encuentro y esparcimiento que no son valorados. Por ejemplo, el parque de piscinas para perros, ubicado en la biblioteca Virgilio Barco, que realmente no está adaptado para los animales, pero las personas lo aprovechan para sus mascotas.

Como este, existen varios puntos de la ciudad que representan la recuperación y adaptación de los espacios públicos. Es necesario que la comunidad valore y respete estos lugares por los cuales podemos esparcir alegría.

Lorena Barbosa Garzón