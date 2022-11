Cuidar las empresas

SEÑOR DIRECTOR:

Las reformas tributarias en ningún país deben desestabilizar la economía, lo que sí puede suceder en Colombia a la luz de los análisis del presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Una reforma tributaria no puede sembrar incertidumbres en los negocios, muchos de ellos caminando normalmente, en perfecto crecimiento. La dura extracción de recursos vía impuestos para las actividades mineras, del petróleo y el carbón, por ejemplo, no puede llegar a parecerse a la fábula de la gallina de los huevos de oro. Sería gravísimo para la economía del país. Los ambientalistas deben incentivar los procesos de transición energética con moderación y calma. Ello no puede ser de un día para otro.

Rogelio Vallejo Obando

La ciudad de las movilizaciones

Desde el pasado 31 de octubre, el abuso que denunció la menor de edad Hilary Castro se ha convertido en un motivo para alzar la voz y hacer escuchar a las mujeres que de algún modo han sido abusadas en los servicios de transporte público.

A diario han salido más testimonios de mujeres que, desafortunadamente, han sido agredidas sexualmente. Esto ha generado que tengamos miedo de salir solas a la calle y no ser escuchadas a la hora de hacer una denuncia. Por esto invito a las autoridades correspondientes a ser más conscientes de que situaciones como estas las vivimos a diario, desde abuso verbal hasta el abuso sexual, y es importante tener más acciones y mayor atención en todos los casos.

Paula Parra Nigrinis

Requisito para ser congresista



Para ser congresista existen por ley unos requisitos que deben cumplir los aspirantes. Como está en estudio la reforma del Congreso, yo podría sugerir otro requisito para mejorar esas calidades:

Que todo aspirante a congresista demuestre ser o haber sido empresario con mínimo cinco trabajadores. Así podrán entender lo que es cubrir nóminas, auxilios de transportes, aportes a salud y pensión, liquidación de prestaciones sociales, suministro de dotaciones y otros gastos.

Así podrán tener claridad para legislar sobre asuntos laborales y no imponer cargas a las empresas que puedan tener efecto contrario a lo esperado, como es la pérdida de empleos.

Campo Elías Lizarazo Sánchez

¿Quién tiene los bienes de la mafia?



Los entes de control tienen la posibilidad de reivindicarse con el país ante el vergonzoso hallazgo del destino de los activos de la SAE, que terminaron en manos de corruptos y cuyo monto puede superar los 20 billones de la reforma tributaria. Mi invitación al gobierno Petro es la creación de un grupo élite que investigue el paradero de cada uno de los bienes y la identificación y captura de quienes se apoderaron de estos, y así de los recursos disponibles para combatir la pobreza y el hambre en Colombia.

Senador Bolívar, lidere el proyecto y tendrá materia prima para la edición del libro sobre las ratas de la política que usted ha comentado. Hagámosle.

Gabriel Remolina Ordóñez