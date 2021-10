Cuidar a los niños

SEÑOR DIRECTOR:

​

Viene ya la fiesta de los niños. Por favor, que sea eso, solo una fiesta, un día inolvidable. Cuidémoslos en todo momento y no permitamos que las manos perversas que los acechan les dañen su día y su vida. Detengamos también que en estas fechas, ni nunca, sean explotados y los usen para la mendicidad.

Los niños, esas criaturas inocentes, frágiles y tiernas, vienen siendo víctimas de abuso y explotación sexual, y es responsabilidad de todos los adultos, padres, maestros, instituciones, alcaldías, Policía, Gobierno, cuidarlos. Este es uno de los delitos más atroces que pueden cometer las mentes enfermas. De nosotros depende que los niños crezcan sanos, sin ser agredidos, lo cual deriva en la paz de la sociedad. Así que todos pongámonos la capa de salvadores.

Carmen Rosa Novoa

Aprovechar la energía limpia

SEÑOR DIRECTOR:

​

EL TIEMPO de 24-10-2021 nos habla del aumento de carros eléctricos en el mundo. Los siguientes datos lo evidencian: en Colombia ya hay 4.603, al 31 de marzo de 2021. En el mundo serán el 60 % en 2040 y el 90 % en 2050. En China, más de 400 empresas han ingresado al sector y los costos siguen bajando como resultado de la competencia. El abaratamiento de las baterías ha significado una baja del precio de estos vehículos, lo cual los pone al alcance de la gente de muchos países en desarrollo.



Colombia, que tiene diferentes fuentes de energías alternativas, como eólicas, solares, geotérmicas y marítimas, está en mora de utilizarlas, y más aún para los transportes citados.



El calentamiento nos está significando grandes costos, y la revolución de los vehículos eléctricos nos puede traer inmensos aportes.

Fidel Vanegas Cantor

Delito de receptación

SEÑOR DIRECTOR:

​

En las modificaciones que estudia el Gobierno para combatir la inseguridad se debe atacar fuertemente la receptación, regulada en el actual Código Penal, con un severo aumento de las penas, que sería como mínimo a partir de cinco años. Una pena menor implicaría, como hasta hoy, la casa por cárcel o la libertad inmediata, cuando la receptación es el origen de todos los delitos, desde el hurto de un celular o una tapa de alcantarilla hasta un automóvil. De no existir la receptación, sería en vano cualquier hurto, porque al no haber comprador, el delincuente no tendría mercado. Esa sí sería, en este aspecto, una verdadera reforma.

Rafael Rico

Nuevas estrategias para atajar la corrupción

SEÑOR DIRECTOR:

​

Los colombianos debemos rechazar los hechos corruptos que están haciendo de nuestro país, según la Ocde, el campeón en desigualdad social. Debemos diseñar nuevas formas para atajar este flagelo. La sanción social y la posibilidad de judicializar a los cónyuges y sus familias por complicidad en el delito deben ser materia de estudio para los entes de control y la justicia. Actuemos en serio. No permitamos que nuestros niños no tengan un futuro promisorio por el comportamiento de nuestros cacos.

Gabriel Remolina Ordóñez