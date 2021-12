SEÑOR DIRECTOR:

​

Sí. Tienen mucha razón los pensionados que están preocupados por el ajuste de sus mesadas para el próximo año. Ojalá se cumpla el deseo y, tal como lo dijo el Presidente, el aumento sea igual al del salario mínimo. Es cuestión de justicia.

Los pensionados siempre han sido mirados con cierto desprecio, después de haber trabajado largos años para logra la jubilación. Deben pagar el descuento de salud completo; y en muchos casos son el soporte de sus hijos y familia sin empleo. Además, todo ha subido y al pensionado solo se le ajusta el IPC. El Estado gobierna para todos, los ciudadanos pagamos impuestos para una distribución equitativa, así que no debe haber sectores excluidos, como los pensionados. Otra cosa es que algunos tenían un respaldo en algún arriendo, pero por la crisis, o los predios fueron desocupados o no les pagan. Así que se necesita con urgencia un aumento equitativo para los retirados.

José Francisco Piñeres

Dos personajes que nos dejaron

SEÑOR DIRECTOR:

​

En el recuento de personajes notables fallecidos durante el año faltaron, entre otros, el maestro Frank Preuss, eminente violinista, concertino de la Orquesta Sinfónica de Colombia durante muchos años, quien asumía los diversos solos del repertorio, en los principales conciertos para violín, así como estrenos mundiales notables. Dirigió diversas cameratas, la Orquesta Filarmónica Colombiana y la Orquesta Sinfónica de Búfalo (EE. UU.).



Por otra parte, también nos dejó la notable directora coral Amalia Samper G., ilustre fundadora de la Coral de la Universidad de los Andes, con notables presentaciones dentro y fuera del país.

Mario Posada Torres

(Violinista y compositor colombiano)

No hay tiempo que perder

SEÑOR DIRECTOR:

​

El candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, está logrando entusiasmo entre los electores por su discurso, en el que señala y mete en un mismo costal a los diferentes aspirantes como responsables de la situación actual del país. Su mensaje de que fue capaz de erradicar la corrupción durante su alcaldía en Bucaramanga y que no necesita apoderarse del erario por disponer de un capital –nada despreciable– de 100 millones de dólares está haciendo eco. Los contendores no logran despertar entusiasmo, y sus propuestas no son audaces. Las encuestas nos muestran que un altísimo porcentaje de los ciudadanos que están indecisos sobre por quién votar están pidiendo a gritos mensajes esperanzadores. Estamos a tiempo para lograr consensos, mostrando grandeza entre los aspirantes y elegir un candidato ético, sin señalamientos. No hay tiempo que perder.

Gabriel Remolina Ordóñez

La elección en Chile

SEÑOR DIRECTOR:

​

Esto dijo un izquierdista moderado y no dictatorialista en Chile: gracias a las elecciones libres hemos llegado al poder, y por respeto a ellas, cuando el pueblo decida nuestro cambio, debemos salir del poder. No es el poder el fin, es la libertad que respeta a las personas. Bonito modo de pensar que debería seguir un izquierdista latinoamericano.

Juan Guillermo Durán Mantilla