Cúcuta y la frontera/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Colombia tiene que seguir alerta y preparándose cada día más, con recursos, salud, educación y empleo para afrontar la situación de Venezuela.

Cúcuta, como lo dice su editorial (01-4-2019), enfrenta una difícil situación que el Gobierno Nacional tiene que atender. Creo que no hay ciudad en el mundo que tenga este drama en su patio. Miles de personas llegan semanalmente en busca de ayuda. Allá tiene que poner sus ojos el país. Los parlamentarios regionales deben hacer su mayor esfuerzo. Pero, en general, el Gobierno debe atender la extensa frontera. Más teniendo en cuenta que todo indica que, por desgracia, la dictadura vecina no caerá tan pronto como sería lo deseable.

José Francisco Piñeres

Obstáculos y reparcheos

SEÑOR DIRECTOR:



No he podido entender quién o quiénes están detrás de la colocación de una excesiva cantidad de talanqueras en todas las calles y avenidas, que lo único que están haciendo es perjudicar aún más la movilidad vehicular. Dividieron la carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 81, y no bastó con eso, sino que han llenado las calles de palos naranjas, bloques en el piso, botones plateados y policías acostados de granito blanco, lo cual causa unos trancones insoportables. En vez de pavimentar otras calles que se encuentran intransitables como la carrera 13 entre calles 93 y 93A, que da vergüenza. Y algunos reparcheos que han hecho solo sirven para detener la velocidad, pues quedan unos ‘chichones’ que hacen que uno se detenga para no brincar en el vehículo. Que se ordene pavimentar definitivamente las calles en las noches, como se hace en las grandes ciudades, en vez de malgastar tanto dinero en todos estos adornos.

Franklin M. Pérez T.

Calles que avergüenzan

SEÑOR DIRECTOR:



Todas las ciudades del mundo tienen una gran vía emblemática en la cual se concentran tiendas de lujo, restaurantes, teatros, museos, jardines, etc. Entre nosotros, la carrera 7.ª era otrora la vía por donde todos querían pasear hasta para posar ante el fotógrafo callejero, que entregaba un recibo para reclamar la foto días más tarde. El progreso dejó relegada dicha vía. Surgió la carrera 13, Chapinero, pero los vendedores ambulantes la invadieron y arruinaron. La ciudad carece hoy de una avenida o ruta que concentre lo mejor que tenemos. La vieja 7.ª y la 13 son una verdadera porquería. Ver turistas extranjeros recorriendo esas calles desordenadas, sucias, invadidas por antihigiénicas comidas rústicas, mendigos, ladrones, etc., avergüenza a cualquiera. Definitivamente, Bogotá ha tenido mala suerte con sus últimos alcaldes.

Héctor-Bruno Fernández Gómez

Cámaras ocultas

SEÑOR DIRECTOR:



Lo comentado por el señor Elías Sánchez en la edición de Foro del Lector, el miércoles pasado, sucede igualmente en la autopista a Medellín, llena de cámaras ocultas y límites de velocidad inauditos, donde solo son multados los vehículos particulares. Los moteros andan a más de 120 km/h en grupos de 5 o más, con su rugir e impertinencia. Y de control o sanciones, nada.

Édgar Fernández Riveros