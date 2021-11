‘Crimen y castigo’

SEÑOR DIRECTOR:

Con el mencionado caso del mayor violador y asesino de niños en Colombia y su posible libertad, no se alcanza a entender nuestro sistema de justicia penal. Este homicida violó y asesinó a casi 200 niños, y por su colaboración fue condenado a 40 años, como si fuera un delito leve, y, además, tiene la posibilidad de libertad condicional porque ya cumplió las 3/5 partes de la condena. Tal parece que en Colombia existiera la tendencia de favorecer al victimario y no a las víctimas.

En países que tienen un sistema de justicia eficiente, las condenas son proporcionales a los crímenes. Por eso hay más respeto por las leyes y por la vida. Estos dos ejemplos: en Brasil, en 1998, un hombre violó y asesinó a 11 mujeres y fue condenado a 268 años. En EE. UU., en 1999, otro ciudadano violó y mató a tres niños y fue condenado a 130 años, sin libertad condicional.

José Atuesta Mindiola

Valledupar

Otros cultivos en Catatumbo

SEÑOR DIRECTOR:

Acerca de su editorial ‘Peligroso antecedente’ (2-10-2021), es claro que ni los campesinos ni ningún ciudadano pueden impedir la libre movilización y actuar de la Fuerza Pública, más en estos casos, cuando se trataba de la erradicación manual de cultivos ilícitos. Esa palabra lo dice todo: “ilícitos”. Pero hace bien su comentario al describir la encrucijada en la que se encuentran los habitantes de esta zona, en medio de fuegos cruzados de varios grupos ilegales.



Se necesita presencia del Estado en todo orden. Se requiere facilitar nuevos cultivos y que haya una comercialización segura. Colombia a veces sufre por falta de maíz, el cual importamos, y con el que se pueden elaborar infinidad de productos. Varios ya han propuesto este cultivo a gran escala.



Y que los insumos sean económicos. En esas tierras se da el plátano, de fácil exportación. De igual manera son aptas para el cultivo del café. ¿Por qué no se impulsa nuestro primer producto nacional allí, como en el Eje Cafetero? A fin de cuentas, dicta la historia que fue por esta frontera por donde entró el grano a Colombia, que nos dio nombre internacional.

José Francisco Piñeres

Aforos y carné de vacunación

SEÑOR DIRECTOR:

Escribo a propósito de la nueva implementación para asistir a eventos culturales, deportivos, etc., con el carné de vacunación. La realidad es que desde hace un buen tiempo las personas no respetábamos estas medidas para controlar las aglomeraciones en diferentes establecimientos. Ahora, con esta novedad de la alcaldesa mayor de Bogotá, lo que esperamos es que realmente sea una obligación.



Que la negligencia de los responsables de controlar la entrada y salida de los parques, centros de eventos, el estadio y otros no sea superior a la responsabilidad ciudadana. La mandataria local ya les tiró la pelota a los actores comerciales, y ahora depende de que todos cumplamos con los requisitos para poder disfrutar nuevamente en familia de un partido de fútbol, un concierto, una película y muchas otras actividades que deseamos volver a vivir.

Kevin David Monzón Méndez