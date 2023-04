Creación de empleo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Estoy de acuerdo con la carta titulada ‘Estimular la generación de empleo’. Considerando que todos debemos tener presente que la mayor y más urgente necesidad que tiene el país es la generación de nuevas fuentes de puestos de trabajo. Por ello debemos promover conciencia de la necesidad de crear nuevas empresas y de impulsar la actitud emprendedora, principalmente entre los jóvenes.

Universalmente ha sido aceptado que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son creados por las micro y pequeñas empresas, que contribuyen con más del 60 % del total del empleo nacional. Luego los escasos esfuerzos que, tímidamente, hace el Gobierno y los de los empresarios y la academia por crear nuevas unidades productivas deben intensificarse y ayudar a esos emprendedores, corrigiendo factores que los pueden afectar, como capital insuficiente, falta de tecnología adecuada, altos costos, ‘pobre’ gestión gerencial, calidad, marketing y débiles estudios de mercado, ausencia de una planeación integral del nuevo negocio. Así mismo, es recomendable estudiar y evaluar la cultura de la innovación, creada por el Silicon Valley, para adaptarla a la economía colombiana.

David Guillermo Puyana Silva

Fútbol en paz



SEÑOR DIRECTOR:

​

Qué grave daño le hacen al fútbol las llamadas barras bravas, muchas de ellas llenas más de odio e intereses que de amor por la camiseta de su equipo. Lo que vimos en el Atanasio Girardot, de Medellín, es triste y condenable. Todo, según se ha conocido, para presionar al club y lograr beneficios económicos. ¿Qué obligación tienen los equipos con esas barras, que le causan tanto daño al llevar a suspender el espectáculo y ahuyentar a los verdaderos hinchas? Las autoridades tienen que cumplir con garantizar el orden. Que se identifique a los violentos y se les impida volver a entrar a los estadios. Quienes disfrutamos del fútbol tenemos derecho a verlo en paz, pero cada vez en el país son mayores los desmanes. Que el Gobierno, la Federación y las autoridades no dejen que se deteriore el fútbol, que no sea que no podamos volver con nuestra familia.

Ángel María Aguilar

Maestro del periodismo



SEÑOR DIRECTOR:

​

A Darío Restrepo Vélez le resaltamos, con respeto y admiración, su vocación periodística. Estuvo en esta casa editorial y en Citytv, sumando 54 años de trayectoria. Es un antioqueño de puro corazón, nacido en el municipio de Ciudad Bolívar. Criado en Medellín, empezó a hacer los primeros pinitos a los 13 años en la escuela, ya que en las universidades no existía esa facultad.

Ingresó a EL TIEMPO por primera vez el primero de octubre de 1968 como redactor. Fue también director de Inravisión, editor general de la revista Semana y posteriormente director de la antigua revista Cambio 16, Colombia; pasó por el magazín En vivo, y en 2003 ingresó como director del Sistema Informativo de Citytv, formando a destacados presentadores y periodistas, con sus notas o secciones como ‘Historia central’ o presentando el ‘Minuto 100’, con ocasión del centenario de EL TIEMPO. También mostró los hechos e historias en una sola portada y dejó huella con su programa Sala de redacción. Le agradecemos a este caballero del oficio y buen ejemplo de periodismo.

Édgar Alberto Sánchez Moreno