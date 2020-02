Corrupción y resultados

Señor Director:



La reunión que el presidente Duque sostuvo en Hato Grande con el gabinete y las principales dependencias del Gobierno concluyó, entre otros puntos, en que debe crearse un bloque de búsqueda para luchar contra la corrupción. Me surge una inquietud relacionada con el objetivo que se busca. ¿La idea es recuperar dineros mal habidos para destinarlos a asuntos sociales? Si la respuesta es afirmativa, estos fondos están disponibles y se pueden realizar con la venta de los activos confiscados a la mafia en los últimos años, y los dineros que deben reembolsar los corruptos de cuello blanco. Si sumamos estos dos valores, los montos por recuperar serían de muchos billones de pesos.

Entiendo que la recuperación a la fecha en estos dos rubros no llega ni al 10 por ciento de los valores tasados. Hay que ponernos serios y proceder. Tienen la palabra la Contraloría General de la Nación, el Legislativo y los gremios para asegurarse de que si no se trabaja como equipo, el paraíso para los corruptos perdurará. Mostrar resultados es el nombre del juego.



Gabriel Remolina Ordóñez

Impulsar el deporte

Señor Director:



Qué bueno que el deporte sea otra vez la cara amable de nuestro país. Porque la coca y los violentos no paran de dejarnos ante el mundo como narcos y asesinos. Además de esas noticias tristes y dolorosas de actos contra los niños. Me refiero esta vez a los triunfos de nuestros ciclistas, Nairo en Francia y aquí, en el Tour Colombia, que fue de lujo, del joven Higuita. La gente salió a las calles como en los viejos tiempos. Esto indica que el Estado tiene que impulsar más el deporte, incentivarlo, buscar talentos y apoyarlos, y construir más escenarios.



El deporte salva vidas, es ejemplo y gloria.



Ángel María Aguilar

Pedrito Junco y ‘Nosotros’

Señor Director:



Este título corresponde a un famoso bolero escrito por el compositor pinareño Pedrito Junco jr., dedicado a su novia, a quien nunca quiso confesarle la grave enfermedad terminal que él padecía. Estando en la clínica, agotando sus últimos días de vida, pidió que antes de morir le cantaran este bolero por una emisora local. Fue complacido, la escuchó y a las pocas horas expiró. Esta canción fue posteriormente grabada por el cantante René Cabel en Cuba, seguido por Fernando Torres en Argentina, Alfredo Sadel en Venezuela y otros que la difundieron en sus diferentes países.



Junco había nacido en Pinar del Río el 22 de febrero de 1920, hace 100 años, y nada mejor que celebrar su centenario reviviendo dicha joya romántica. 'Nosotros' perdurará como una elegía musical en el recuerdo de todos los que lo admiramos.



José Portaccio Fontalvo

Urgente, un semáforo

Señor Director:



En el cruce vehicular de la avenida 138 con carrera 56, barrio Colina Campestre de Bogotá, se requiere, a fin de disminuir la accidentalidad y evitar graves hechos, la instalación de un semáforo que regule tanto el paso peatonal como el vehicular por esa avenida, ubicada cerca de centros comerciales y conjuntos residenciales.



Rafael Antonio Córdoba Ardila