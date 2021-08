Control de las armas ilegales

SEÑOR DIRECTOR:



Es impresionante, da miedo, impotencia y rabia a la vez ver el vil asesinato del policía en el sur de la ciudad. Ha muerto un hombre que cumplía con su misión, que defendía el orden. Pero así estamos. Es la pérdida del valor de la vida, es la degradación del ser humano.

¿Qué pasa por la cabeza de una persona que anda armada, dispuesta a todo, pero en especial a hacer daño, a matar? La inseguridad está muy mal en Bogotá y en el país. Y no se trata de estigmatizar a los venezolanos, se trata de detener y reducir a los asesinos y delincuentes. El Estado tiene que redoblar esfuerzos en muchos frentes, pues las mafias están desatadas. Lo importante es el control del criminal negocio de las armas ilegales de todo tipo. No descubro el agua tibia, pero creo que por ahí debe empezar.



Esta muerte debe servir para que redoblen esfuerzos. Debe incrementar las requisas, y, si es el caso, con ayuda de nuestro Ejército. Antes se hacía, en aras de conservar el orden y la vida de los ciudadanos, pues nadie puede estar tranquilo en las calles de nuestras ciudades.

ÁNGEL MARÍA AGUILARBogotá

¿Quién tapa los huecos?

SEÑOR DIRECTOR:



¿Qué pasa con las vías y el espacio público de Bogotá? Transitar por las principales vías se constituye en una proeza y prueba de destreza para los conductores, que tienen que evadir y evitar coger un hueco porque al cogerlo le produce daño al vehículo o por frenar bruscamente ocasiona un accidente. Nunca antes la ciudad se había visto tan deteriorada y sucia. Los impuestos que tenemos que pagar los contribuyentes sí deben ser puntuales. Pero haga usted un derecho de petición a la Alcaldía para que le tapen un hueco cerca de donde reside o por donde se moviliza, y la respuesta es que eso no le compete a la Alcaldía Mayor, que no está dentro del plan de la Unidad de Mantenimiento Vial, que es responsabilidad de los alcaldes menores. Se pasan la pelota el uno al otro, sin que haya una respuesta satisfactoria. Es hora de presentar un plan de rescate de la ciudad para evitar que la teoría de la ventana rota siga siendo real.

ÁLVARO SANDOVAL GÓMEZBogotá

¿Nuevos impuestos a los pensionados?

SEÑOR DIRECTOR:



Otra vez vuelve a comentarse como gran noticia la entrevista que la periodista de su diario Noelia Cigüenza Riaño, de la Redacción Economía y Negocios, le hizo al economista Eduardo Lora, que aparece publicada el 12 de agosto de 2021 y cuyo título es ‘No tiene mucho sentido que las pensiones no estén gravadas’, como si al imponerles impuestos a estas se estuvieran recaudando los millones suficientes para salvar nuestra economía.



Yo también soy economista y no me opongo a que las pensiones sean gravadas, pero ¿por qué en las entrevistas que hacen sobre este tema nunca plantean que primero deberían revisar el aporte que hacemos los pensionados para la salud, que es del 12 por ciento, diferente a lo que pagan los asalariados, que es 4 por ciento, y en mi caso particular, que imagino incluye a otros pensionados, aportamos también el 1 por ciento como impuesto solidario, para un total del 13 por ciento?

LUIS FERNANDO ACERO GÓNGORA