EL TIEMPO, en editorial del 15-1-2022, se refiere a un informe del BID en el cual hace hincapié en la necesidad de confianza para la convivencia, la calidad de vida y el desarrollo económico. Hablan de los niveles bajos de confianza en Latinoamérica. Solo 1 de cada 10 confía en el prójimo. En la misma edición, el columnista Luis Noé Ochoa cuestiona cómo confiar en las instituciones, después del caso del Mintic, en el cual, con un contrato de 70.000 millones de pesos para llevar internet a las regiones, es más probable la pérdida que el rescate prometido por el Gobierno... pues, según la Contraloría, en 2021 con 237 elefantes blancos se perdieron 2,3 billones. Dictan las cuentas de este organismo de control que al año se pierden 50 billones por corrupción.

Nuestro país está inundado de carteles que son asociaciones para delinquir por billones: cartel de la hemofilia, del PAE, de la toga, del Golfo... Y más. Ah, y ahora está sonando el caso de los contratos de la bella Karen Vaquiro con el apoyo de su pareja, Mauricio Mayorquín, alto funcionario del Estado. ¿Así será posible construir confianza?

Fidel Vanegas Cantor

El asesinato del niño ambientalista

Conmueve el asesinato del niño ambientalista David Cucuñame López en Cauca. Los violentos nos respetan edades, ni género ni condición social. A los violentos solo les interesa servir a sus amos, los capos del narcotráfico. Y solo saben el lenguaje del fusil. El Estado, con todas sus fuerzas y herramientas, debe perseguirlos. Una manera de hacerlo es cortarles las fuentes de financiamiento, es decir, los cultivos ilícitos. Estos miserables han acabado con muchas vidas preciosas, como las de los líderes sociales, o la de este menor, sencillo, humilde, con sueños, que venía de trabar junto con su padre. Esto debe dolernos a todos, al país entero, que debe repudiar por todos los medios semejante crimen. No podemos seguir viendo nuestro suelo lleno de sangre inocente. Por favor, que se detenga esta violencia.

Lucila González de M.

Rendición de cuentas

La falta de eficiencia y calidad de los servicios que el Estado debe brindar a sus ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional como territorial, son cada día más caóticos. Y muestran lo ineficientes que son gran parte de los gobernantes y demás responsables de la administración pública. El objeto misional que cada entidad pública tiene asignado debe cumplirse a cabalidad; caso contrario, no tienen razón de existir para solo generar gastos.



Las actividades de rendición de cuentas no deben seguir siendo para decir y mostrar lo que es evidente, lo que les corresponde hacer, lo que los ciudadanos pueden percibir; deben ser para explicar por qué no han hecho todo lo que deben realizar, por qué no han ejecutado adecuadamente los recursos asignados, por qué utilizan nóminas paralelas para hacer favores, por qué despilfarran recursos, por qué no han generado unos resultados que causen valor agregado y satisfacción a los beneficiarios. Se acerca el cierre de gobierno y será medido por resultados vs. propuestas.

Gustavo A. Camelo H.