SEÑOR DIRECTOR:

El Canciller Leyva tiene razón en condenar el ataque de Hamás, así como el presidente Petro de secundar un Estado para Palestina. Pero el jefe de Estado falla radicalmente al no condenar el terrorismo de Hamás, con lo cual de alguna manera lo justifica, cosa grave, máxime que Petro siempre se ha autopreciado de ser de medidas políticas y no bélicas.



Juan Guillermo Durán Mantilla

Bogotá

El desafío social de la migración

SEÑOR DIRECTOR:

Ante la entrada de emigrantes a las islas españolas de Mallorca y Canarias, quiero comentar que esta situación es uno de los desafíos políticos y sociales más importantes de la actualidad en toda la Unión Europea, donde los países miembros no pueden limitarse a pactar cuotas de acogida. Según datos del Ministerio del Interior de España, en lo que va del año, 21.780 inmigrantes han llegado en situación irregular, lo que supone un 14,6 % más que en el mismo período de 2022, cuando se alcanzó la cifra de 19.007 personas.

Para abordar adecuadamente el fenómeno de la migración se necesita un cambio de mentalidad social que rompa con los estereotipos que siguen impidiendo su regulación. La responsabilidad de los gobernantes pasa por una política de Estado que tenga en cuenta la emergencia migratoria y que vaya más allá de los principios de control y expulsión, que se han demostrado ineficaces.

Domingo Martínez Madrid

Baños de Valdearados (Burgos)

La salud mental



SEÑOR DIRECTOR:



El 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental, día que nos permite reflexionar sobre cómo está nuestra sociedad en torno a este tema. Pero con preocupación vemos que las estadísticas de suicidio aumentan cada vez más. Esto deja ver que nuestro país la salud mental está cada día peor.

Es importante cuidarnos a nosotros, tener una actitud más amable con el otro y saber que todos llevamos batallas adentro, dejar al lado el celular por un rato y compartir con amigos y familiares. También es importante tomar agua, saber respirar y ejercitarnos. Estos son consejos que he escuchado a lo largo de la vida y que nos permiten tener un poco más de control sobre nuestra mente y cuerpo.

Por tanto, se debe hacer un llamado al Gobierno para que no descuide y tome acción sobre este tema, así como para que de herramientas y facilidades para que como colombianos tengamos una salud mental más óptima.

Angie Alexandra Rojas León

Incongruencia política

SEÑOR DIRECTOR:

Definitivamente el ministro del interior les ganó el pulso a los directores de los partidos. Sería interesante conocer los nombres y el grupo al cual pertenecen todos aquellos representantes que votaron a favor de la Reforma de la Salud.

No tiene sentido que los partidos políticos mencionen en sus campañas que no van a apoyar las reformas que cursan en el Congreso, pero no ejercen su autoridad sobre los parlamentarios. Que gran decepción.

Alberto Rico Avendaño