Comprensión con los venezolanos / Foro del lector

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Así no se puede’ (21-11-2018), sobre los venezolanos en el albergue que en buena hora les ofreció la Alcaldía Mayor. Comencemos por decir que es, desde luego, obligación de ellos bregar a que haya una sana convivencia y respetar las normas. Y que si allí hay personas que ocasionan problemas sociales, deben ser señalados, pues los van a perjudicar a todos. Estoy segura de que la mayoría son gente de bien, que vive una de las situaciones más duras que puede afrontar el ser humano, como estar lejos de su patria, de los suyos, seguramente con hambre y un futuro incierto. Por eso debemos tener humanidad y comprensión. Es importante que se los escuche en sus peticiones. Si hay personas generosas que los quieran ayudar, se les debería permitir.

Además de que haya una manera de ver las fortalezas de cada uno para que les ofrezcan trabajo, pues esta es la mejor manera de ayudarlos. Mientras tanto, no se nos olvide que son hermanos de historia y hasta de sangre, que sufren las consecuencias de una tiranía. Esta debe de ser su segunda patria, y entre todos los podemos acoger.



Lucila González de M.

Bogotá

Que haya justicia

Señor Director:



Uno de los casos de violencia en contra de los niños que más indignó al mundo entero sucedió en Colombia. El pasado 28 de septiembre se conoció la aterradora noticia del asesinato de una niña de tan solo 9 años, víctima de un hombre de 47, en Fundación, Magdalena. Muchos colombianos han seguido de cerca el desarrollo del proceso, que apagó la luz de esta niña indefensa, en espera de que este hombre confiese lo que realmente sucedió para que reciba el castigo que merece. Finamente, este hombre, denominado el ‘monstruo de Fundación’, aceptó durante una nueva audiencia haber abusado sexualmente de la pequeña. La cruel declaración le da herramientas a la justicia colombiana para que aplique todo el peso de la ley en contra de un hombre que aterrorizó todo un país.

José Ladino Sánchez

Pensiones envenenadas

Señor Director:



No solamente la ley de financiamiento, que quiere sacar adelante el Gobierno, es perversa con los ingresos de los pensionados, cuyas exiguas mesadas quiere reducir al imponerles descuentos. Resulta que la base para cobrarles impuesto cuando superan los 9,7 millones de pesos es una ‘canasta familiar’ a la cual cada año, cuando se producen los pírricos aumentos de ley, comenzarán a llegar más y más pensionados que hoy no se han dado cuenta de lo que les espera una vez alcancen esa suma, y el botín del Gobierno se va ampliando.



Aunque no es justa ninguna fórmula que castigue esos ingresos, si se aprueba este otro impuesto, debería tasarse con una tarifa equivalente a la cantidad de salarios mínimos legales a la fecha. Estos 9,7 millones equivalen a 12,4 salarios mínimos, y ese debería ser el factor constante que se aplique hacia el futuro. Ojalá los parlamentarios reflexionen sobre este otro mico que viene colgado en la propuesta.



Isidoro Fonseca H.

Bogotá