Compraventa de conciencias / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘No es por ahí’ (28-5-2019), sobre la corrupción, que es uno de los peores males. Desgraciadamente quienes votaron por el estatuto anticorrupción, más de once millones, quedaron desencantados. Claro que es iluso pensar que el Congreso se emplee a fondo en este tema. Como lo dice Juan Lozano en su columna del lunes, ‘Campañas caras, corrupción segura’. De allí arranca una cadena de compraventa de conciencias. De la compra del voto, que será la del contrato, en el que viene la coima. Lo clave es cómo se financian las campañas. Y no olviden que el gran corruptor es el narcotráfico. ¿Qué hacemos? Lo claro es que si no hay reformas serias ni castigos ejemplares, seguiremos en las mismas.

Ángel María Aguilar

Ausencia de un lector y colaborador

Señor Director:



Durante 40 años, desde 1978, don Guillermo Rozo Riveros (q. e. p. d.) escribió sobre múltiples temas de la vida nacional en el Foro del Lector del diario EL TIEMPO. Sus cartas versaban sobre las promesas a los pensionados, la recuperación del río Magdalena, la defensa del Banco de la República, mecenas de la cultura; el mito más bello del cine, María Félix; la efervescencia patriótica que despierta la Selección Colombia de fútbol, el uso de la urbanidad de Carreño...



Estas y otras inquietudes acerca de los temas sociales las dejó plasmadas en sus cartas, que, además, fueron la base de su tesis de grado como abogado, a los 79 años. Hoy, un año después de su partida, estoy seguro de que está cumpliendo la frase que le dijo a la periodista Carol Malaver en su última entrevista: “Así esté en el cielo o en el infierno, leeré EL TIEMPO”.

Gregorio José Rozo Cantor

Calor y sequía en La Guajira

Señor Director:



Mientras La Guajira, en especial hacia el norte, padece una sequía seudoapocalíptica, el resto del país permanece inundado debido al invierno. ¿Hasta cuándo La Guajira seguirá soportando la carencia de agua? Es necesaria la construcción de, por lo menos, cinco embalses destinados para sus habitantes, que además sufren de una nutrición desbalanceada.



La Guajira necesita con urgencia agua para que haya al menos una agricultura de supervivencia y, con el tiempo, de emprendimiento, con la construcción de acueductos y canales al mejor estilo de los idealizados por Percival Lowell. ¿Sueño macondiano o realidad posible?

Fernando Cortés Quintero

Masacre de las ballenas

Señor Director:



Impresionante y espeluznante foto en la primera página de EL TIEMPO (30-5-2019) de un mar ensangrentado debido a la masacre de docenas de indefensas ballenas, sacrificadas por seres humanos que justifican esta cruel acción, en pleno siglo XXI, dizque por la “tradición” de la zona danesa. Es ahí donde deben intervenir las autoridades mundiales y las sociedades defensoras de animales para no permitir tan violenta costumbre. George Eliot (Mary Anne Evans) anotó: “La crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere ningún motivo para ser practicada, apenas la oportunidad”.

Luis León Galeano Garavito