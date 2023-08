¿Cómo ser optimistas?

SEÑOR DIRECTOR:

Ha coincidido el artículo de su columnista Juan Lozano ‘Antídoto contra el pesimismo’ (14-08-23) con la noticia dada por el Dane en relación con el mínimo porcentaje de crecimiento de nuestra economía. Aunque siempre he buscado ser optimista, debemos ser realistas si tenemos en cuenta que este decrecimiento no será combatido con éxito utilizando solo las medidas anunciadas por el presidente Petro.

Además, no se ve a los ministros con la fortaleza y experiencia para encabezar la lucha contra los enemigos del crecimiento, como se ve ante la temerosa actitud para ejecutar, al menos el 50 % de sus respectivas asignaciones presupuestales. Es difícil ser optimista sabiendo que el país va hacia una recesión económica, en medio de la peor situación de orden pública, cuando la violencia electoral duplica la de hace 4 años para la cual hay total imprevisión. Quizás es urgente retirar de sus cargos a los funcionarios que no den resultados. Y creo, firmemente, que mientras no exista la verdadera paz entre los colombianos (un frente nacional, por ejemplo), la efectividad de las acciones anunciadas es muy dudosa.

David Guillermo Puyana Silva

Bogotá

Un acto de justicia



SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio del presidente Gustavo Petro de que ya está asegurado un presupuesto de 8.000 millones de pesos para la creación de una liga profesional femenina –una verdadera liga, digo yo- es muy importante. Es un acto de justicia. Las jugadores se lo han ganado, no solo ahora con la histórica actuación en el mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sino a pulso, a través de largos años, en una lucha valiente, llena de sacrificios y demostraciones de talento y de profesionalismo. No se les regala nada. Espero que sea una realidad, que se abran los estadios y las acompañemos.

Pedro Samuel Hernández

El rescate de los ‘ninis’



SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO ( 13/08/23) nos trae el resultado de informes del DANE de población entre 15 y 28 años, que no está estudiando ni trabajando. La sumatoria de esta población entre abril y junio de 2023 fue de 2,64 millones, pero esta fue de las más bajas. Pues entre junio de 2021 y febrero de 2022 fue de 3,62 millones. Si recordamos lo que fue una época post pandemia, tenemos a quién echarle la culpa. Pero si analizamos más nos damos cuenta que por las relaciones de dependencia, estamos importando productos que aquí cultivamos. También manufacturados e industriales que aquí se fabricaban. Esto como consecuencia de los TLC con EE.UU., principalmente.

Nuestro país tiene ahora buenos resultados, ha bajado la inflación, el desempleo, el precio de los alimentos, pero de 22,78 empleos, 12,70 son informales. Son urgentes las estrategias para bajar esta cifra. De todas formas son valiosos los retos del actual gobierno para rescatar nuestra capacidad productiva, tanto en el campo, como en las industrias. Conviene esperar que el gobierno de EE. UU. cumpla su promesa de corrección a los TLC. Eso sí, el rescate de los “ninis” debe estar asociado a estímulos de trabajo, estudio o deporte y nunca a dejar de delinquir.

Fidel Vanegas Cantor