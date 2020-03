Señor Director:



Con la destrucción de parte de la trocha que comunica a Bucaramanga con San Gil, Socorro y demás pueblos de Santander y Boyacá, el oriente colombiano queda incomunicado por vía terrestre con gran parte del país, no se sabe aún por cuánto tiempo.



Era una situación que se veía llegar, ante el abandono en que el gobierno de turno tiene la mal llamada autopista Bogotá-Bucaramanga.

Como para Ripley, es inverosímil que a estas alturas de la historia, Santander, por años el departamento de Colombia productor de asfalto para carreteras y el mayor generador de regalías de la nación, no tenga, como Antioquia, Valle y ciudades de la Costa, una autopista de dos carriles que la comunique con su capital por ningún lado.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Nadie controla las barras bravas

Señor Director:



No había empezado la fecha de los clásicos del fútbol colombiano y ya se había reportado el primer muerto por un enfrentamiento entre barras de América y el Deportivo Cali en el que perdió la vida un menor de edad hincha del América en hechos sucedidos en Jamundí, hace menos de 20 días. En las calles de Cali también fue asesinado otro hincha, y ninguna autoridad toma acciones al respecto; parece que la muerte por el color de una camiseta sea normal, y los alcaldes siguen firmando acuerdos de no agresión y de mucha permisividad con estos delincuentes, que se escudan en la pasión por el color de una camiseta. Se deben desarrollar planes de control y seguimiento de los violentos para que el fútbol vuelva a ser un espectáculo familiar y no una guerra de desadaptados. ¿Hasta cuándo van a esperar las autoridades para ejercer un control de los barristas?Luz Cuartas Zapata

Se condolió la Corte

Señor Director:



Ya era hora de que la Corte Suprema de Justicia se condoliera con el país llenando sus propias vacantes, en pro de la descongestión y fluidez judicial, y del necesario restablecimiento de su dignidad y de la credibilidad y confianza nacional. Alienta esa esperanza el mecanismo adoptado de interpretar el reglamento, priorizando el favorecimiento de la justicia, del bien común y de los intereses patrios, que ojalá, como bien lo dice su editorial de este sábado 29, “resista los venideros exámenes jurídicos”.



Luis Iván Perdono Cerquera

Bogotá

Fuerza Pública no deliberante

Señor Director:



En razón del interés general, y sobre todo por la fundamental virtud que deben tener las fuerzas del orden y de la convivencia, cual es la de la imparcialidad total en asuntos electorales, es inconveniente que militares y policías vayan a tener preferencias sociales por ciudadanos en la palestra política. Aquí, como ha venido sucediendo con los ciudadanos que vigilan y cuidan la patria y la democracia, no se puede derruir una tradición que ha sido bondadosa y efectiva, si lo miramos desde el justo medio. Es allí donde siempre debe estar situado el monopolio de la fuerza. A los amigos de querer desordenar lo que funciona bien hay que decirles que no le busquemos a Colombia ‘otra tapa del congolo’.Rogelio Vallejo Obando

