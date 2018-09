Como muertos vivientes

Señor Director:



Hace tres años que vivo en Colombia, luego de una estadía larga en Estados Unidos. Con mi espíritu ciudadano, empecé a llamar la atención en voz alta de todos aquellos que se colaban en TransMilenio. La gran mayoría de los colados que he visto son hombres jóvenes, pero también he visto mujeres.

Mi beligerancia duró, si acaso, un año y medio. Desde ahí empecé a ver que nada sucedía con estos colados frente a los ojos y las caras inexpresivas de los ciudadanos en las estaciones de TransMilenio. Yo gritaba, y los demás me volteaban a mirar como si fuera una loca. Entonces surgió la noticia del joven de Pacho, Cundinamarca, que se vino a Bogotá a estudiar y fue apuñalado por un colado que, a la vez, era un tipo salido de la cárcel. La muerte de este joven me dolió profundamente. Pudo haber sido mi hijo. Desde ese momento me volví impávida. No veo, no oigo, no digo nada. No vale arriesgar la vida por 2.300 pesos.



Pero es una lástima que todos estemos viendo y viviendo como los de ‘The Walking Dead’. Es una ciudad desbordada, anónima, sin cultura ciudadana. Las masas del TransMilenio viajan como los personajes de la serie. Triste, pero es la realidad que veo diariamente. La gente viaja absorta en su mundo de teléfonos celulares, audífonos, afanes y apreturas diarias. Todo el mundo va de afán, y lo diario es ‘lo mío’, no ‘lo de los demás’.



Es imposible poner un policía por cada habitante urbano. Son necesarias la educación, la autorregulación, la ética, la moral y muchas cosas más que faltan en nuestra cultura ciudadana.



Claudia Lombana

Cuidemos la vida

Señor Director:



Ante los sucesos que podemos apreciar del atentando a la vida misma de los jóvenes, hay cosas que como sociedad deberíamos y podemos hacer. Tal vez muchas vidas se hayan podido salvar con un poco de comprensión y amor; la indiferencia hace que los jóvenes se encierren en sí mismos y se aíslen de la realidad que hay afuera. Internet y las redes sociales empiezan a jugar en contra, y es lo que en muchas ocasiones lleva a estos actos. No le estamos dando la atención requerida a este problema. Si como sociedad no protegemos la vida de nuestros niños y jóvenes, iríamos directo al fracaso.



Daniela Guzmán R.

El país envejece

Señor Director:



Según se advierte, el censo arrojará que no somos 50 millones. Pero lo que más preocupa es que dicen que el país envejece cada vez más. Es ahí donde el Gobierno debe poner los ojos, pues esto significa mayor inversión en salud; significa que hay una franja de personas en edad de pensión. La inversión para el futuro en tercera edad es grande, y hay que tomar medidas desde ya... Esa es la primera conclusión.



Carmen Rosa Novoa

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com