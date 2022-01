Comida para desamparados

SEÑOR DIRECTOR:

Viendo el programa Los informantes, me dejó consternado el caso de la gente de Puerto Carreño, Vichada. En un botadero de basuras había no menos de un centenar de personas, hombres, mujeres y niños, escarbando en busca de residuos para comer. Los niños chupaban las botellas plásticas que tenían algún residuo de bebida, y lo mismo hacían con las cajitas de cartón. Las abrían en busca de cualquier residuo de comida que tuvieran, sin saber cuántos microbios pudieran ingerir. Es algo compunge el alma, y lo peor, sin poder hacer algo para aliviar tanta necesidad.

Lamentablemente, la distancia es muy larga y mi longeva edad y mi salud deteriorada me impiden contribuir a dar un alivio a tanta necesidad de unos seres humanos iguales a nosotros. Solo me queda sugerir una ‘donatón’ a todas las personas de buen corazón, a menos que los poderosos sientan un poquito de remordimiento y la hagan ellos.

José Uriel Pérez B.

Un trámite dispendioso

SEÑOR DIRECTOR:

Llevamos más de 15 días del nuevo año y no ha sido posible obtener en los Supercades de Bogotá un estado de cuenta del predial para la venta de una casa, trámite que debe ser presencial, mediante cita previa a través de la página de la Secretaría de Hacienda Distrital. La cita no se puede obtener porque, sencillamente, no funciona en la página el agendamiento.



Antes del internet había que hacer una fila interminable para estos trámites, pero se conseguían; ahora, con internet, no se puede.



Señora alcaldesa, por favor, ayúdenos y facilítenos la vida. Señor ministro de Vivienda, por favor, haga algo para que el sector inmobiliario se mueva a un mejor ritmo, sin tanto trámite burocrático.

Eduardo Moreno Reyes

La responsabilidad de la Selección

SEÑOR DIRECTOR:

Frente al partido de la Selección Colombia contra Honduras, una selección en formación más bien floja, no fue mucho lo que vimos. Seguramente se buscó darles juego, hacerles sentir la camiseta a unos tres o cuatro jugadores debutantes, pero debemos ser realistas en que este no es el equipo y no hace memoria de juego. El técnico Rueda tiene un reto grande: debe conformar una Selección con más llegada, en la que el balón se les facilite a los goleadores. Claro, seria en defensa, pero que busque el arco.



A este país, con tantos sufrimientos, si algo lo convoca es el fútbol, así que la Selección tiene nada menos que la inmensa responsabilidad de darle alegría a la gente. Eso no es cualquier cosa.

José Francisco Piñeres

Soluciones en grande

SEÑOR DIRECTOR:

Razón le asiste al lector Mario Patiño Morris acerca de la destinación de los impuestos relacionados con rodamiento y gasolina. Las recientes administraciones distritales, incluida la actual, en lugar de mejorar las vías y el transporte público, han arrinconado a los particulares. A lo mejor, sus razones sean valederas, pero han demostrado ineptitud para solucionar los problemas acudiendo a la vía más fácil: golpear al conductor particular.

Ernesto Guerrero Matta