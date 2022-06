Colombiana lidera vuelos espaciales

SEÑOR DIRECTOR:

No es usual que una mujer lidere una misión científica para regresar a la Luna. Diana Trujillo Pomerantz, ingeniera aeroespacial egresada de la Universidad de Maryland, es una colombiana nacida en Cali hace 41 años, y será jefa de vuelo junto con un equipo de científicos en el programa Artemis de la Nasa para iniciar, por segunda vez, la conquista de la Luna.

No es la primera vez que Trujillo se alza con tantos méritos, también estuvo al frente como jefa de la misión Mars Curiosity, entre otras. Felicitaciones a nuestra compatriota por sus logros y por ser la primera científica latinoamericana en alcanzar el podio, que siempre fue destinado únicamente para los hombres. Del Valle del Cauca a la Luna, un salto histórico para la humanidad y, por supuesto, para Colombia.

Helena Manrique Romero

La oposición

SEÑOR DIRECTOR:

La elección de Gustavo Petro causó una especie de tsunami. Se habla, incluso, de vender activos, de irse del país, acabar con nuestros negocios. Sin embargo, mi propósito es invitarlos a entender que su elección obedeció a la terrible desigualdad social, a la corrupción, a la forma como se hace política en Colombia y a otros factores que nos estaban llevando a una violencia absurda y no sostenible en el tiempo. ¿Qué hacer? Lo primero es entender que solo tenemos dos caminos; el primero es seguir lamentándonos por siempre, y el segundo, reconquistar a Colombia, país absolutamente bello y con un talento humano reconocido a nivel mundial.



La reconquista se hace cambiando el chip y empezando a crear una oposición seria, que haga respetar los votos de Rodolfo Hernández, quien le mostró al país que los cambios se pueden hacer con voluntad política y berraquera.

Gabriel Remolina Ordóñez

Urbanismo sin política

SEÑOR DIRECTOR:

Es absurdo que tres gobiernos consecutivos hayan fracasado en la revisión y actualización del POT, en Bogotá, con desastrosas consecuencias para la ciudad. Mientras se siga considerando el ordenamiento territorial un botín político, el desarrollo se interrumpirá. ¿Hasta cuándo estará esto en manos de políticos? Basta ya.



El urbanismo y la política no pueden cohabitar, y este no puede estar a su servicio, debe ser autónomo y planearse en el largo plazo. Deberían las corporaciones públicas establecer un acuerdo contundente en este sentido, garantizando así la mejora continua de la calidad de vida de los asociados.

Andrés Trujillo Mosquera

Arquitecto

El petróleo

SEÑOR DIRECTOR:

¿Habrá algún ingeniero químico que le cuente al presidente electo todos los productos de los que dependemos a diario, derivados del petróleo, a los que no les han encontrado remplazo porque no es fácil, no son resistentes y su origen no es tan amigable con el planeta?



Por ejemplo, nadie quiere decir que la sola producción de un carro eléctrico es igual de contaminante a la que produce un automóvil de combustión en 8 años.

Miguel A. Bustos Núñez