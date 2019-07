¿Colombia ágil? / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



En relación con la columna ‘Colombia Ágil’, de Leopoldo Villar Borda, del 3 de julio del 2019, les comento que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el 14 de diciembre del 2018 la resolución 10547, en la cual modificó los requisitos que deben tener los documentos que se van a apostillar. Ahora deben ser firmados de manera manuscrita (valiéndose de su puño y letra), no digital, por servidores públicos que tengan registrada su firma en la Cancillería, informando el cargo que desempeñan. Mi esposo y yo llevamos más de cuatro meses insistiendo para que Colpensiones nos entregue copias de las resoluciones de la pensión de cada uno, siguiendo los requisitos de la Cancillería, y no ha sido posible obtenerlas. No sabemos por qué el Ministerio de Relaciones cambió los trámites para apostillar, que antes eran más fáciles de realizar, o por qué los funcionarios de Colpensiones no siguen las instrucciones de la Cancillería. Lo anterior va en contravía de la campaña ‘Estado simple, Colombia ágil’, en perjuicio de los ciudadanos.

Con frecuencia, la mayoría de los colombianos nos preguntamos qué está pasando en Colombia. ¿Acaso se perdió el control de la justicia? ¿Por qué en temas tan sensibles como lo son todos los relacionados con la aplicación de lo establecido en los acuerdos de paz, la JEP, la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen posiciones diferentes si la ley es una sola? ¿Es posible que un personaje tan nefasto para los intereses de la paz, como lo es el señor Santrich, se ponga de ruana el sistema judicial del país? Increíble que sobre el actuar del exguerrillero, la polarización que vivimos en Colombia genere comentarios tan opuestos, cuando la única realidad es que este señor se ha burlado de la justicia. Curiosamente, las declaraciones del partido de las Farc son las más consecuentes y racionales con los hechos. Algo no se está haciendo bien en Colombia en materia de justicia, y por ello urge la reforma propuesta por el Gobierno.

Podría ser una muy importante oportunidad para Colombia en la guerra contra los sembrados de coca, lograr sustituirlos por los de marihuana o cannabis e irnos preparando para la que podría ser llamada ‘bonanza marimbera’, como lo fue en los años 75 y 85, por casi diez años, pero de forma legal. Es decir, legislar para poder legalizar la producción y comercialización. Vemos los adelantos a nivel mundial, tanto médicos como científicos, legales y de producción, en lo referente a la marihuana con fines recreativos y medicinales, con extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. Esto debería permitir estudios médicos, científicos y legales de las autoridades respectivas para la legalización de la producción y el uso de la marihuana. Así se podría ir ganando terreno en ese campo y abonando la sustitución de miles de hectáreas de “la mata que mata” por la ‘mata que ayuda a la mejor calidad de vida’, según sea su regulación. En Estados Unidos y otras partes del mundo es una fuente de trabajo y economía.

