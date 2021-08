Colaborar todos

SEÑOR DIRECTOR:



Yo no sé para dónde vamos. Vivimos una pandemia que nos acecha y nos mantiene llenos de miedo, lamentando la partida de seres queridos, amigos y conocidos, y que seguramente aún es para rato, pues vienen nuevas cepas y con los que se niegan a vacunarse, la inmunidad de rebaño tardará, desafortunadamente.

La inseguridad en las ciudades se agrega como otro elemento de angustia. En este sentido escribió ya alguien.



Sin embargo, lo que hemos visto en estos días da miedo. Los delincuentes atacan brutalmente por la espalda. Y con ello aumenta la zozobra, que es lo que buscan los bandidos. Hace falta policía, es vedad, pero ya es difícil tener lo que antes se llamaba ‘el policía de la cuadra’, pues ciudades como Bogotá son muy grandes. La lucha debe ser con inteligencia, tecnología, ciudadanía y autoridades. Todos debemos colaborar denunciando a los sospechosos, y poco a poco los someteremos.

Dagoberto Castaño Paredes

¿Hasta cuándo?

SEÑOR DIRECTOR:



A diario veo cómo en noticias aumentan las cifras por contagio de covid-19. Me aterro y pienso: ¿faltarán aún muchas vidas por cobrar? Aunque la ciencia y la salud estén tan avanzadas, es necesario reconocer que esta pandemia es una lucha diaria. Recomiendan quedarse en casa, con cuidado de bioseguridad y con el respectivo aislamiento, pero... ¿cómo conseguir un bocado de comida si no se sale a trabajar? Y no solo es eso, ¿cómo conseguir dinero si no hay trabajo?



En ese sentido, es despiadado afirmar que todos los contagios son por descuido de las personas; vivimos en una sociedad en la que, tristemente, si no te mata el virus, lo hace el hambre. Necesitamos saber combinar, que haya autocuidado al máximo, pero también más oportunidades y vacunas suficientes.

Yeymi Daniela Rincón Buitrago

La calle 13

SEÑOR DIRECTOR:

​

La calle 13 -hoy avenida Centenario-, una vía emblemática de Bogotá, sigue siendo de importancia para el occidente de la ciudad. Esta vía merece una intervención urgente. El problema de movilidad no se arregla con pañitos de agua tibia. ¿Por qué el departamento de diseño del IDU y los expertos en movilidad no han propuesto una solución eficiente? Podría realizarse un diseño de vía área para el transporte pesado y privado, mientras que el transporte público y los ciclistas utilizarían la vía inicial. Funcionarios del IDU, muestren verdaderas soluciones para esta vía.

Martha García

El precio de los alimentos

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es realmente asombrosa la forma como ha subido el precio de los alimentos en Bogotá. No se trata de pocos pesos; por ejemplo, el aceite comestible cuesta ahora 50 por ciento más. Así mismo pasa con el chocolate, los granos, el azúcar, el arroz y muchos más.



¿Quién vigila los supermercados, que, tal parece, ponen el precio a su discreción? Es verdad que entre todos pretendemos reactivar la economía, pero no es justo hacerlo de esta forma, afectando a las familias que luchan por salir adelante con trabajo duro y decidido.

Dalia Monroy