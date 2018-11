¿Coca en vez de maíz?

Señor Director:



Muy bien que el actual gobierno, según el mindefensa, se comprometa con la erradicación de 210.000 hectáreas de coca. EL TIEMPO (18-11-2018). Claro que, dice el ministro, utilizando maquinaria decomisada a la minería ilegal. Pero esta maquinaria sirve mejor para la construcción de vías terciarias. Una manera de visibilizar esta propuesta sería el Batallón de Ingenieros Militares.

Y, volviendo a la coca, resulta paradójico que estemos importando el 80 por ciento del maíz que consumimos... ¿Qué pasó? ¿Estamos sembrando coca donde se cultivaba el maíz? Qué vergüenza. ¿Dónde está el desempeño del Ministerio de Agricultura y sus congéneres? Si apoyamos de verdad la agricultura y la economía campesina, les quitaríamos espacio a los ilícitos.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Tren de trocha ancha

Señor Director:



El sueño de habilitar las líneas férreas nos remonta al gobierno de Belisario, quien inyectó dinamismo usando locomotoras diésel españolas General Electric. Sin embargo, este proceso no fecundó por dos razones. Una: se mantuvo la trocha angosta, contra los estándares mundiales de antes y ahora. Y la otra: con la mayoría de las vías en una sola dirección, tener un flujo de ida y regreso resultó ser restrictivo (traspaso solo en las estaciones). El tren es hoy un medio de aplicación mundial; véase Europa, por ejemplo, con tramos electrificados, etc. Quizás sea mucho pedir lo más moderno en vías, trenes y alimentación, pero un principio plausible sería la trocha ancha, y en lo posible doble trayecto. De no cumplirse, quedaría inane esta ilusión.



Lope Flórez Quirós

La tablita de los taxistas y los mal parqueados

Señor Director:



Vi en días pasados, en esta sección, una queja de un ciudadano sobre cómo muchos taxistas no llevan la tabla de tarifas a la vista, sino que cuando termina la carrera sacan una laminada, de tamaño mínimo, que solo ellos ven. Y no oprimen el botón del taxímetro. De hecho, lo tumban a uno en 500, 1.000 o más pesos. ¿Qué hacer? Reclamar es pelea segura. Por eso, aplicaciones como Uber y otras les quitan el trabajo. ¿La policía no puede hacer más retenes e inmovilizar al que no tenga la cartulina de tarifas? Es urgente, más ahora para diciembre, cuando muchos -pues hay también muchos taxistas honestos, es justo decirlo- cobran la prima por derecha. Ellos se quejan mucho, pero deben competir con buen servicio. Y, ya que de diciembre hablamos, ¿no será mucho pedir que apliquen rigurosamente este mes el descargue nocturno, lo mismo que las obras? ¿Y que no permitan el parqueo en las vías principales?



Ángel María Aguilar

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com