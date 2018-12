Claridad y seguridad jurídica/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Compartimos plenamente lo expresado en el editorial ‘Dientes afilados’ (9-12-2018). El sector de la salud necesita, de una parte, una supervisión más fortalecida con el incremento de sanciones que disuadan la comisión de conductas que ponen en riesgo la salud de los colombianos; y de otra, mayor claridad en las reglas de juego aplicables a todas las entidades que participan en el sistema.

El proyecto de ley aprobado en cuarto debate apunta claramente al primero de los objetivos señalados. Sin duda, una Superintendencia Nacional de Salud con un régimen sancionatorio más robusto podrá desempeñar de mejor manera su labor. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo con los objetivos propuestos en el proyecto de ley que se debate en el Congreso.



De otra parte, y de manera complementaria, es necesario que el Congreso y el Gobierno Nacional suplan los vacíos regulatorios actuales y permitan que los actores del sistema tengan claridad y seguridad jurídica sobre las reglas de juego aplicables, más aún cuando hacen parte de los elementos estructurales del sistema. Un ejemplo es el relacionado con la incertidumbre en relación con el momento en el cual los recursos del sistema son considerados ingresos de las entidades que en él participan; en particular, las EPS y las IPS. Otro tema que genera gran inestabilidad es el relacionado con el otorgamiento de beneficios no financiados con cargo a la UPC (llamado antes no POS) y que carece de definición legal. Estos y otros temas de vital importancia deben ser definidos con claridad de manera urgente, pues la certeza en materia regulatoria permitirá no solo un mejor control, sino también mayor confianza en el sistema de salud.



Acemi está presta a trabajar con las autoridades para cerrar en el sistema de salud todas las ambigüedades normativas que desincentivan la llegada de talentos eficaces y honestos al sector y sirven de caldo de cultivo a la arbitrariedad de los organismos de control. Gustavo Morales Cobo

Presidente ejecutivo de Acemi

Triste personaje

Señor Director:



Consecuente con la cruda realidad, acierta el columnista Eduardo Escobar al elegir la corrupción como personaje del año. Qué pesar que este endémico flagelo infeste nuestra sociedad de empoderados, venerados e intocables corruptos que impiden legislar y gobernar en favor del bien común y del interés nacional, e impartir oportuna, honrada y equitativa justicia. Como bien lo dice el columnista, son ejemplos del fracaso de la educación actual, de la tergiversación de los valores, del imperio del dinero sobre las conciencias. Del tener sobre el ser. Es urgente que la sociedad colombiana convierta la lucha contra la corrupción en prioritario propósito nacional.Luis Iván Perdomo Cerquera

‘Por allá no voy’

Señor Director:



De nuevo, algunos taxistas están preguntando para dónde va el pasajero, y con cualquier disculpa no lo llevan. Y, como se ha denunciado, muchos no cobran por taxímetro, pues no tienen la cartulina a la vista y miran su diminuta tablita. Y siempre dicen una cifra redonda. ¿Quién los defiende? No se pude generalizar, pero se necesita control.Pedro Samuel Hernández