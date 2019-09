Citología con colposcopia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Bastante oportuno su editorial de ayer sobre las muertes por cáncer, pero es preciso solicitar, de igual forma, a quienes dictan las políticas de salud pública incluir lo antes posible la ampliación del rango para la práctica de exámenes como la citología con colposcopia para las mujeres que han superado la edad de fertilidad, ya que actualmente solo se hacen citologías y mamografías a mujeres dentro del rango de edad fértil.



El POS no incluye estos exámenes a mujeres que han superado los 55, y cuando uno los solicita la respuesta es que ya no son necesarios.



Es muy alto el índice de mujeres mayores que mueren al año por cáncer de cuello cervical o seno, y todo por la negación del Estado de realizar unos buenos exámenes de control, que podrían evitar estos altos índices de mortalidad. Y si se va a hacer la tarea, debe hacerse bien, con citologías con colposcopia y mamografías con ultrasonido, que hoy son elementos de diagnóstico confiables.

Alba González

Semillas de paz

SEÑOR DIRECTOR:



Acerca de su editorial ‘80 años después’ (5-9-2019), sobre la Segunda Guerra Mundial, no deja uno de impresionarse de los absurdos que cometemos los seres humanos. Todo por odio, por políticas extremas que no reparan en consecuencias nefastas. Que más de 60 millones de personas mueran y otros paguen los peores vejámenes, es increíble e inaceptable. Lo malo es que las semillas de mal siguen en el mundo y cada vez con mayor tecnología para el exterminio humano.



Por eso debemos procurar que las semillas de la paz, así sean una arena en la playa, sigan germinando que de poco en poco se hace un mundo…

Carmen Rosa Novoa

Un justicia menos complaciente

SEÑOR DIRECTOR:



Con el fin de acabar con la racha de impunidad que reina en nuestra patria, el Gobierno debería convocar una constituyente, a ver si es posible que los delincuentes dejen de burlarse del delito y de las víctimas. Actualmente, la llamada justicia es muy complaciente con el victimario. Este sabe cuándo es castigado y cuándo no. La mayoría sale a disfrutar del producto de sus fechorías. Y si la víctima se defiende, corre el peligro de ser castigada.

Jaime Vanegas Cantor

Algo debe poderse hacer

SEÑOR DIRECTOR:



Tristeza y rabia da observar en un noticiero a una señora denunciar su impotencia y desprotección policial ante una agresión contra ella cometida por un ladrón ‘rompevidrios’, que, además, le causa herida física en sus brazos y manos.

Estos ladrones y los de celulares, los agresores e irrespetuosos con las mujeres siguen con su accionar, amparados en que la justicia no les aplica detención ni condena por sus fechorías. Algunas veces la policía logra capturarlos y a las pocas horas los vemos nuevamente delinquiendo.



No podemos portar armas ni con salvoconductos para defender incluso nuestras vidas. Deberíamos, entonces, poder denunciar a las autoridades que no brindan la debida protección a la ciudadanía. Algo debe poderse hacer.

Rafael Antonio Córdoba Ardila