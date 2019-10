Cinturones de miseria / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Casos narrados por un noticiero televisivo en la presente semana, en los cuales se observan niños y familias muy pobres que rebuscan comida en un basurero de Puerto Carreño, se viven no solo en esa ciudad, sino en toda Colombia, en plazas de mercado, en canecas de basuras de restaurantes, de tiendas de barrio, de zonas residenciales, de centros comerciales, adonde acuden a diario gentes muy pobres en busca de alimentos, así sea en descomposición, para sobrevivir.



Lo que pasa es que todos nos hacemos los de la vista gorda. ¿Cómo se están distribuyendo los dineros que recibe el Gobierno para atender todas estas necesidades y las de los reinsertados, desplazados y migrantes venezolanos?

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

El problema carcelario

Es imposible manejar una entidad que tiene más de ochenta sindicatos, sobrepoblación carcelaria del 54 por ciento, escándalos administrativos, rotación de sus directores cada dos años y ningún proyecto en el Congreso para liquidarla, reestructurarla o privatizarla. Por ello, ninguna de las irregularidades que frecuentemente se presentan en el Inpec nos sorprende.



La última, la fuga de la señora Aida Merlano, es una burla mayor al sistema penitenciario colombiano. En nuestro país existe estratificación entre los detenidos en las cárceles. No está relacionada con su peligrosidad, sino con su condición social, económica y política. Cuesta creer que una persona condenada a quince años por delitos relacionados con su actuar político cuente con privilegios especiales que la autorizan a salir de su reclusión intramural para mejorar el diseño de su sonrisa. ¡Qué vergüenza!

Mario Patino Morris

Moderar el lenguaje

Alcanzar la paz y la armonía en Colombia se sigue complicando, porque sigue creciendo la violencia verbal observada entre los politiqueros, que no políticos.

Si esa falta de buenas relaciones interpersonales sigue su curso, no se van a extinguir las ‘llamas voraces’ de la violencia, que traen las lenguas que le hacen mucho daño a la atmósfera de paz y tranquilidad que debe reinar entre todos los seres humanos.

Hay que extinguir los maltratos entre las personas, asunto que es fácil alcanzar cuando no olvidamos que todos los días hay que cultivar la paz interior.

Rogelio Vallejo Obando

Desplomes

Sí, muy serios los dos ‘eventos’ de esta semana. Pero para qué negar que a muchos espectadores de la huida cinematográfica de Aida Merlano nos causó risa, lo que es propio de nuestra ‘indiosincrasia’ colombiana. Y una coincidencia. Mientras Aida se desplomaba dándose tremendo golpe en su ‘honorable trasero’, la Bolsa de N.Y. también se desplomaba, dándole tremendo golpe a la economía mundial.

P. D. A los colombianos nos caracteriza que le sacamos ‘chispa’ a todo. La fuga ‘de película’ de Merlano no ha sido la excepción. El Inpec sabrá disculparnos.

Ilse Bartels L.