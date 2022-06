Ciclorrutas para campesinos

SEÑOR DIRECTOR:

Muy interesante la separata publicada por EL TIEMPO de 12-6-2022, en la cual se pueden apreciar los avances de la obras de infraestructura: carreteras, puentes, aeropuertos.

Dice que el avance en las autopistas 4G pasó del 16 al 66 %. Eso está bien, pero no vemos las ciclorrutas para los campesinos. Estas vías fueron pensadas para las tractomulas. Insistimos en que se debe dejar el espacio con señales de seguridad para que sea utilizado por campesinos, escolares y deportistas. Y si no, hacer vías exclusivas para ellos.



El modo férreo, que llaman, es solo para el 23 % de la carga, pero nuestro país tiene ferrovías para mover mucho más que lo que se mueve por carretera.



En lo fluvial, Colombia está despreciando el potencial de transporte que tenemos en mares, ríos y esteros. Es de desear que los próximos gobiernos tengan más en cuenta los medios férreos, fluviales y cables aéreos.

Fidel Vanegas Cantor

Piedecuesta, Santander

La continuidad del metro

SEÑOR DIRECTOR:

Como acertada y oportunamente lo explica su editorial (15-6-2022), resulta inquietante que el candidato Petro ponga en tela de juicio la continuidad del metro elevado de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que se desarrolla sin contratiempos, al advertir que al llegar a la presidencia revisará el contrato de ejecución de la obra, argumentando que el metro elevado que se construye no cuenta con diseños de detalle, e insistiendo en su propuesta inicial de una primera línea subterránea.



No presagia buena gobernanza la pretensión de hacer borrón y cuenta nueva sin consideración de los altos costos sociales y económicos que conlleva. La prioridad de los candidatos presidenciales, en caso de ser elegidos, debería ser la más pronta solución de los grandes y graves problemas nacionales que exacerban el malestar y la indignación social, e impiden el mayor desarrollo del país. No acabar o meterle mano a lo que avanza o funciona bien.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Nuestro próximo presidente

SEÑOR DIRECTOR:

Quiero hacer una invitación a aquellos que vamos a votar este domingo 19 de junio para que no nos dejemos llevar por comentarios de odio, ira y burla del uno al otro, sino que sufraguemos para que haya un verdadero cambio en el país y por el que esté comprometido a mejorar y a buscar la paz de Colombia.



El próximo presidente de la República debe trabajar en fomentar el empleo, acabar la corrupción, ayudar al necesitado, mejorar la seguridad, ayudar a las empresas emprendedoras que quieren sacar la cara por la economía del país, mejorar la educación, la canasta familiar y las condiciones de vida de los colombianos, trabajar por la paz.



Es recomendable que el que gane o el que pierda aprenda a respetar al uno o al otro, que haya apoyo, cooperación, que busque la paz y no fomente más violencia.

Elijamos bien, queridos compatriotas, vayamos a las urnas a escoger ese candidato que realmente va a mejorar a un país que tanto lo necesita, que sepa gobernar.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño