Chantaje por la primera línea del metro

SEÑOR DIRECTOR:

El editorial del periódico EL TIEMPO del 3 de febrero de 2023 presenta el chantaje que el gobierno de Petro a través de las declaraciones del ministro de Transporte les hace a la alcaldesa Claudia López y a los bogotanos. Si no se complacen los caprichos del presidente Petro para que la construcción de la primera línea del metro sea subterránea, no habrá financiación del 70 % por el Gobierno.

Es denigrante e inaceptable, los bogotanos no merecemos que nos sometan a estos caprichos populistas del mandatario. No escucha, no acepta conceptos de expertos, tanto juristas como técnicos, economistas, ingenieros, que el cambio del diseño no se puede alterar con el contrato ya adjudicado. Que si esto sucede traerá inconvenientes jurídicos, retrasos y hasta la no construcción.

Los bogotanos no merecemos este rifirrafe político, los dineros son públicos y sagrados, no se deben manejar al antojo del Presidente, son el producto del pago de los impuestos de los colombianos.

Álvaro Sandoval Gómez

Cartagena, deteriorada



SEÑOR DIRECTOR:

Una vez más es preciso elogiar a los organizadores del Hay Festival por la impecable organización del evento, no solo en cuanto a la logística, sino también en relación con la calidad de los participantes y la riqueza de posibilidades para la selección de los temas de interés. Sin embargo, si bien Cartagena es definitivamente un escenario ideal para el Hay Festival, es lamentable que la ciudad luzca tan deteriorada, la prostitución se encuentre entre uno de sus principales ‘atractivos’ turísticos y temas tan esenciales como el manejo del alcantarillado continúen sin resolver. Eso por mencionar solo algunos de los problemas de la ciudad, que requieren atención inmediata.

Juanita Casas Carvajal

Centenario de Julio Flórez



SEÑOR DIRECTOR:

Este 7 de febrero se conmemoran 100 años del fallecimiento del gran poeta del romanticismo colombiano, Julio Flórez Roa, acaecido en 1923 en Usiacurí, unos días después de haber sido coronado como tal, en medio de una muy concurrida y brillante ceremonia con la asistencia de miles de admiradores procedentes de los distintos y cercanos municipios de Atlántico.

Flórez no solamente fue una gran figura literaria sino también ingeniero, diplomático y político liberal. Además, fue miembro del famoso tertuliadero bogotano -La Gruta Simbólica-, donde acudían escritores, periodistas, pintores y compositores.

.La obra de Flórez ha sido inmensa. Se destacan sus poemas Cardos y lirios, La araña, Resurrecciones, Gotas de ajenjo, La balada inédita y Mis flores negras. Esta última fue llevada al disco fonográfico, convertida en un hermoso pasillo popularizado por el famoso dúo de Garzón y Collazos, transmitido profusamente por las emisoras en la celebración del Día de las Madres.

Bueno es rememorar esta fecha significativa para las letras colombianas recordando al gran poeta del romanticismo hoy, cien años después de su fallecimiento.

José Portaccio Fontalvo

Barranquilla