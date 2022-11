SEÑOR DIRECTOR:



El 25 de noviembre es el día en el que recordamos que todos los días del año, 24-7, debemos luchar y actuar por la terminación de la violencia contra las mujeres. No más declaraciones y meras opiniones. Se requieren acciones para acabar con las causas de violencia contra ellas. ¿Cuál es el compromiso real, permanente, para lograr cero violencia contra las mujeres?

Las causas de la violencia contra las mujeres son múltiples y para erradicarlas debemos, todos, familia, sociedad y funcionarios, por lo menos garantizar educación de calidad, poner barreras al machismo, crear fuentes de trabajo con equidad, prevenir con eficacia, formar progenitores responsables, poner fin a los mensajes subliminales que crean cultura de aceptación de los violentos, crear formas de autosuficiencia económica, educar para la sana convivencia y el respeto a las diferencias y todo lo demás que esté a nuestro alcance para que tengamos cero violencia en la familia y la sociedad.

Carlos Fradique-Méndez

Bogotá

Respeto en las vías



SEÑOR DIRECTOR:

Informa su diario que en 2022 han muerto 200 motociclistas en Bogotá. Lo que produce es una gran tristeza. Son 200 vidas, seguramente en su mayoría personas sencillas, que han tenido que buscar este medio de transporte como medio de subsistencia. O simplemente porque les gusta, y es su derecho. Hay muchos de ellos en labores de mensajería, por ejemplo, o para transportarse a sus trabajos, dado el lugar de residencia. Hay muchas causas de la accidentalidad dentro de este tráfico endemoniado donde impera la ley de más fuerte, del más osado; donde la velocidad y la imprudencia también ponen su cuota. Además de ello, está el estado de las vías, en las que las motos son los vehículos más expuestos, más en invierno.

Se necesita cultura ciudadana, que haya respeto entre todos, sin importar el vehículo en que transitemos, pues las calles no son de nadie y los derechos sí son iguales. Y que no se olvide que ninguna diligencia, ninguna prisa, vale una vida. No podemos seguir, en todo caso, en esta racha mortal, en la que se pierden tantas vidas productivas.

Dagoberto Castaño Paredes

Entre el mensaje y la realidad



SEÑOR DIRECTOR:

Acerca de editorial 'Mundial bisagra' (19-11-2022), qué gran distancia entre el mensaje humanista de la inauguración del Mundial de fútbol y las circunstancias que generaron graves denuncias sobre la violación de los derechos humanos en su organización, por un sistema político anacrónico que manipula un moralismo patriarcal. Mientras todos obviamos el imperativo categórico, ante la alienación futbolera y el poder del dinero. Según lo satiriza deliciosamente el “filósofo estoico” Francisco de Quevedo:

"Madre, yo al oro me humillo. / Que pues doblón o sencillo / hace todo cuanto quiero / ...da y quita el decoro / y quebranta cualquier fuero...

Sus escudos de armas nobles / son siempre tan principales, / que sin sus escudos reales / no hay escudos de armas dobles... / poderoso caballero es don Dinero”.

Carlos H. Quintero B.