Cerco a los delincuentes

SEÑOR DIRECTOR:



Muy educativo el editorial (19-5-2022) en el que se hace un llamado a cerrarles espacios a las bandas que usan la escopolamina para robar, e incluso producir la muerte de ciudadanos. Ingresar a sitios donde uno pueda estar expuesto a que lo intoxiquen con cualquier sustancia debe convertirse en una advertencia permanente, para no terminar en manos de estas bandas que siguen creciendo no solo en Bogotá, sino en todo el país.

Lo complicado es cerrarles los espacios a los delincuentes cuando uno va en una flota, como ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando dos delincuentes se subieron a una buseta de las que hacen recorrido de Bogotá a Facatativá y, revólver en mano, solicitaron el producido al conductor y acto seguido robaron a los ocupantes, con la frase: “El celular o un pepazo”. Como dijo uno de los pasajeros: en menos de cinco minutos se hicieron con siete celulares. En ese sentido, la que debe cerrarles el paso a los delincuentes es la Policía, ya que es curioso que en el sitio de la avenida Boyacá con la avenida Cali se está llevando a cabo este tipo de atracos, y la Policía uno la encuentra tomando fotos a estas flotas y haciéndonos bajar a los pasajeros, al lado del peaje, cuando ya los pasajeros hemos sido abordados por la delincuencia. Igualmente, el cerco debe hacerse realizando inteligencia en los sitios donde se comercializan los celulares robados.

Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Para no tener que irnos

Es bonita la foto de este diario, el domingo pasado, del abrazo de la madre colombiana con su hija y a su esposo, luego de una travesía de más de 20 días para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Reencuentro o sueños que miles y miles no logran; son explotados, robados por los coyotes o deportados. Las mafias hacen su agosto en las fronteras. El sueño de mejor futuro puede estar aquí si mejoramos entre todos, si no permitimos la corrupción, si logramos más seguridad, más oportunidades laborales. Este país es rico, produce, pero nos falta unidad ante los grandes problemas, para no tener que irnos.

Pedro Samuel Hernández

Cultura contra los trancones

Excelente iniciativa de varias empresas con el lanzamiento del plan piloto para generar el uso del carro compartido entre sus empleados. La alcaldesa apoya la iniciativa argumentando que “el trancón en Bogotá lo producen los carros porque ocupan de manera irracional el espacio público...”. Si algún funcionario de la Secretaría de Movilidad hiciera seguimiento diario en algunas de nuestras principales vías, descubriría que el trancón, además de los huecos, lo generan los conductores que se parquean frente a los establecimientos, tomándose un carril y dificultando la circulación de los demás. Si la alcaldesa lo tiene claro, ¿por qué no crear unos equipos de cultura ciudadana que amigablemente inviten a los conductores indolentes a recapacitar y retirarse de las vías que obstaculizan? Una campaña educativa y persuasiva puede lograr impactos positivos con respecto a nuestro desorden y falta de solidaridad. Si todos ponemos un granito de arena, nuestra ciudad podría cambiar.

Martha Jeannette Oyuela Guerra