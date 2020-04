Centenario de Guillermo Buitrago

Señor Director:



En 1945, cuando el joven cienaguero cantante y guitarrista de 25 años, Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez, arribó a Barranquilla, el director de Emisoras Unidas le negó la oportunidad de presentarlo por no encontrarle méritos de artista. Buitrago, nacido un 1 de abril de 1920, hace 100 años, había conformado un dúo con Julio Bovea, y había hecho exitosas presentaciones en Ciénaga y la capital de Magdalena.

Fue aceptado por la Emisora Atlántico, en donde hizo muchas presentaciones con Julio Bovea, guitarra acompañante, y el guacharaquero Ezequiel Rodríguez. El éxito fue apabullante. Entonces la emisora de la competencia, al no poder atraer a Buitrago, lo consiguió con Bovea, quien formó otro conjunto e inauguró un nuevo programa. Pero Buitrago, ahora con Ángelo Fontanilla y Carlos Rubio, seguía siendo dueño de la radioaudiencia.



Atlantic de Barranquilla, Fuentes de Cartagena y Odeón de Buenos Aires comenzaron a prensar sus primeros discos. ‘Las mujeres a mí no me quieren’ y ‘Compae Diodoro’ estrenaron la prensadora de Discos Fuentes. Siguieron ‘La víspera de año nuevo’, ‘La varita'e caña’ y cientos más, que dieron inicio al género vallenato con guitarra, aunque también cantaba valses, bolero y guarachas. Bueno recordar hoy este centenario de quien mereció llamarse con justicia ‘El jilguero de la Sierra Nevada’.José Portaccio Fontalvo

¿Y los arrendadores?

Señor Director:



Bien por el Gobierno que ha procurado ayuda a la mayoría de los sectores menos favorecidos durante esta gravísima crisis mundial. En la protección que reciben los arrendatarios, la ha trasladado totalmente a los arrendadores, muchos de los cuales son personas naturales que dependen solamente de esta inestable fuente de ingreso. ¿Qué respuesta tiene para proteger a este último sector? ¿Con qué espera que se le reintegre el IVA de los arriendos y los arrendadores cubran sus aportes personales a seguridad social, que automáticamente se generan al facturar mensualmente cada canon de incierta cancelación? ¿Se convertirá el Estado en fiador de los arrendatarios cuando con su aval se atrasen y no puedan ser desalojados? Por favor, señor Presidente, los arrendadores también tienen derecho a protección.Álvaro López Duarte

Falta de solidaridad

Señor Director:



Increíble lo que nos cuenta la unidad de Salud del diario EL TIEMPO. A una médica le negaron la posibilidad de alquilar un apartamento porque el propietario consideró que podría traerle el coronavirus al edificio. Esta absurda discriminación por cuenta de la profesión es una falta de solidaridad total; mucho más con los médicos, que son hoy quienes se sacrifican por ayudarnos a superar la pandemia que amenaza al mundo.



¡Qué mal ejemplo de este ser egoísta!Mario Patino Morris

