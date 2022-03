Causas de la abstención

SEÑOR DIRECTOR:

Colombia sigue siendo un país abstencionista a la hora de elegir sus gobernantes. Es increíble que en la votación para el Congreso solo participara el 45 por ciento de la población habilitada para hacerlo. Está claro que el Congreso no enamora, y no es gratis el desprestigio que tiene; pero existe otro factor que puede incidir: desde hace cerca de tres décadas, el ciudadano no recibe formación en historia y educación cívica. En su momento, el alto Gobierno consideró que esas enseñanzas en la formación escolar básica no eran importantes. Por ello, nuestros jóvenes creen que la historia de Colombia no va más allá de los años que ellos tienen e ignoran la importancia de elegir sobre su propio destino.

Mario Patiño Morris

Medidas urgentes contra la inflación

SEÑOR DIRECTOR:



Las consecuencias impredecibles de los altos niveles que ha alcanzado la inflación en estos últimos días están afectando más fuertemente a la población de más bajos ingresos. Esto constituye un estímulo para que las tendencias socialistas –es en esos niveles donde están más presentes– les presten más apoyo a los candidatos populistas, a quienes ven como sus salvadores.



Es el momento para que los dirigentes nacionales demuestren a la población su solidaridad, compartiendo la bonanza petrolera, atacando la inflación con herramientas que se reflejen en forma inmediata y efectiva, pues la baja de aranceles constituye una medida mediocre y lenta, cuyos efectos se verán a muy largo plazo (dos o tres cosechas futuras).



Analizar la propuesta de bajar los precios de los combustibles sería la mejor demostración de solidaridad con la población y el mejor y más dinámico instrumento para derrotar la Inflación.

Roberto Sánchez Castillo

Una mujer, muchas voces

SEÑOR DIRECTOR:

Somos colombianas, somos mujeres, somos capaces.



Un claro ejemplo de ello es Francia Márquez, fiel defensora de los derechos humanos, activista medioambiental, política y abogada. Ella ha arrasado con los estándares políticos que han permanecido durante años.



Para mí es un orgullo haber visto a una mujer de comunidades negras luchando por una nueva Colombia, sobrepasando a otros candidatos con mayor camino político.

Es una muestra de que las mujeres podemos alzar nuestras voces y expresar nuestras ideas con determinación.

Paula Prieto González

Lluvias y basura

SEÑOR DIRECTOR:

¿Qué pasa con los drenajes en Bogotá? En los últimos días, el incremento de las fuertes lluvias en la capital ha provocado considerables inundaciones, que han afectado la movilidad de manera considerable. Lo preocupante es la cantidad de basura que se observa en los drenajes, que es arrojada por los ciudadanos.



Invito a todos los bogotanos a que tengamos conciencia ambiental y depositemos la basura en lugar establecido, para no generar más contaminación y ayudar un poco en la movilidad cuando se presentan lluvias.

Jorge Andrés Cuán Redondo