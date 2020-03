El ejemplo de las mujeres mexicanas

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Un día sin nosotras’ (11-3-2020), acerca de la actitud de las valientes mujeres mexicanas. Ellas primero salieron la calle a protestar contra los atropellos a los que están siendo sometidas, en especial por el abuso sexual. Luego quisieron demostrar lo vitales que son en la vida diaria, en la sociedad, mediante la ausencia en la calle y en los lugares de trabajo, y por ese camino, exigir respeto a la vida. Es decir, expresar el repudio a los feminicidios que se están cometiendo en México.

Ese silencio se sintió en todo el mundo. Esa ausencia es un grito que tiene que retumbar, porque no puede ser que estén matando a 10 mujeres en un solo día por el hecho de ser mujeres, por machismo. Muy bien por las mujeres mexicanas. Su actitud es un ejemplo, porque en muchos otros países, incluida Colombia, las mujeres también siguen siendo víctimas de violencia sexual y de feminicidios y hay que crear conciencia en la sociedad y en la justicia.



Lucila González de M.

Centenario de un científico

Señor director:



Al conmemorar los 100 años de la muerte del ilustre matemático, astrónomo, geógrafo, economista e ingeniero Julio Garavito Armero (1865-1920), es deber de la academia y la ciencia reconocer y destacar los valiosos aportes de tan insigne bogotano al desarrollo científico del país. Desafortunadamente, la mayoría de los colombianos desconocemos la obra del compatriota y escasamente lo reconocemos porque aparece en los billetes de 20.000 pesos. La Unión Astronómica Internacional le asignó su nombre a uno de los cráteres de la cara oculta de la Luna en reconocimiento a su dedicación, entrega y alcances de sus estudios, pues se dedicó, entre otras actividades, a la mecánica celeste, la ubicación latitudinal de Bogotá, la delimitación fronteriza con varios países, la dirección del Observatorio Astronómico Nacional, y hasta incursionó en la política como concejal de Bogotá y diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Garavito Armero fue un verdadero precursor del desarrollo científico, digno de imitar.



Gerardo Dussán D.

Defensa de los líderes

Señor director:



Considero que no se les ha dado la importancia necesaria a los asesinatos de los líderes sociales en nuestro país. No podemos pasar por alto un tema tan trascendental que afecta a Colombia. Lo dejamos pasar como una noticia normal, y no es justo con los familiares ni con el país mismo. ¿Quién responde por los casos que están pasando? El Gobierno debe actuar. No podemos seguir dejando que sigan matando a nuestros voceros. Lo que se requiere es ver soluciones y no permitir que silencien más a los líderes.



Geraldine Lorena Vizcaíno Valderrama

Fútbol femenino

Señor director:



He visto que los medios publican poco sobre el fútbol femenino. Me gustaría que informaran más allá de los partidos. Es decir, entrevistas, más información sobre la liga nacional e internacional, etc., pues a estas ligas no se les da mucha importancia. Es bueno saber más sobre este deporte en la rama femenina. Es muy llamativo y, además, afianza la igualdad de género.



