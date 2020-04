Un reto para los alcaldes

Señor director:



Independientemente de la estrategia que adelanta el Gobierno para manejar y controlar la pandemia, la reactivación económica es imperativa. En los próximos días, valiosos sectores del aparato productivo se activarán. Pueda ser que el pueblo colombiano entienda que esta decisión conlleva riesgos; y solo con disciplina, orden y colaboración evitaremos que el contagio se incremente a causa de la nueva estrategia. Las alcaldías deben disponer de lo necesario a fin de que en toda Colombia se establezcan los protocolos para el buen suceso de la reactivación industrial.

La implementación de estas medidas exigirá redoblar los esfuerzos de los burgomaestres y sus equipos. Quizás algunos no estén de acuerdo con la recomendación del Gobierno, pero no es momento para asumir posiciones particulares. Todos estamos comprometidos con el doble objetivo: evitar al máximo pérdidas humanas y salvar la economía.



Mario Patino Morris

Ejemplo de los ventiladores

Señor director:



El coronavirus ha hecho que uno de los productos más solicitados sean los respiradores (ventiladores) vitales. Los precios estaban entre los 15.000 y los 20.000 dólares, pero se dispararon a 50.000 dólares, y no hay disponibilidad sino por allá en junio. Pero Colombia, con su gente imaginativa, se ha lanzado a producir estos aparatos.



En Bogotá, la Universidad de La Sabana, en asocio con Indumil y con una inyección de 1,2 millones de dólares de Luis Carlos Sarmiento, ya tiene aprobado por el Invima su prototipo y estará produciendo para las necesidades nacionales muy pronto. Algo similar sucede en Medellín con Haceb y Uniantioquia. Incluso hay interés por ellos en varios países de Suramérica. Si esto se ha podido realizar con los ventiladores, ¿con cuántos productos para exportación se podría hacer lo mismo?



Álvaro Orrantia

Perseguir a los narcos

Señor director:

​

Veo que las muertes violentas han bajado casi en un cincuenta por ciento. Es natural, porque más de medio país está encerrado. Pero hay muertes por venganza de mafias, por negocios, imagino que por drogas ilícitas. En este punto deben las Fuerzas Armadas arreciar la persecución de este delito, que no para. Tal vez con menos ciudadanos en las calles sea más fácil identificar los movimientos de las economías ilegales. A lo mejor sea la oportunidad de reducir a muchos de estos bandidos.



José Francisco Piñeres

Que nos dejen hacer ejercicio

Señor director:



¿Qué hemos hecho los mayores de 70 años para que nos traten así? Limitarnos a permanecer en nuestra casa es una forma de ‘ayudarnos’, simulando nuestra protección. Ahora se pretende que no podamos salir a hacer algún ejercicio aeróbico fuera de nuestra casa, siendo esta la única manera que tenemos de defendernos del sedentarismo que tanto daño nos está causando. Por favor, dejen que tomemos una decisión al respecto, dentro de todas las precauciones que tendremos como adultos responsables que somos. Diego López ArangoEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co