Revisar el problema de la propiedad de la tierra

Señor Director:



Hago parte del grupo de ciudadanos que deben estar confinados hasta el 31 de mayo del 2020. Recordaba que cuando cursaba la primaria se nos repetía continuamente que nuestro país estaba bañado por dos océanos y en nuestro territorio teníamos una zona (lo interpretábamos como un lote grande) denominada Llanos Orientales, que podría ser la despensa alimentaria no solo del país, sino de Latinoamérica.

Durante los primeros días de confinamiento, el país se sorprendía por el hecho de que los informales y los ancianos, que no tenían pensión, en gran porcentaje, no tenían qué comer. Este episodio vergonzoso, por decir lo menos, exige que el problema de tierras empiece a resolverse en serio. Las exportaciones de productos agrícolas, el desempleo y hasta el hacinamiento en las cárceles, utilizando el concurso de los internos en tareas productivas, serían parte de la solución. El futuro luce promisorio.



Gabriel Remolina Ordóñez

‘Fracking’, hay que pensarlo mejor

Señor Director:



EL TIEMPO del 29/3/2020 habla del fracking. Desde la escuela escuchaba que los ingresos petroleros se debían invertir en desarrollo del agro. Ya estoy en la edad de preferencia por el coronavirus, y esto no se hizo.



El petróleo tiende a agotarse –claro que esto también lo decían cuando yo estaba en mi escuela rural-. Ahora que dizque toca con fracking, lo cual tiene impacto económico, social, ambiental, de salud, en el cambio climático, según expertos de la Universidad Nacional. Del proyecto piloto se concluyó que las aguas necesarias para bombardear las rocas afectaban a nueve resguardos indígenas, un consejo comunitario y una reserva campesina. ¿Semejante catástrofe se justifica con los precios actuales del petróleo? Es mejor que pensemos, pues por irrespetar la naturaleza estamos como estamos.



Fidel Vanegas Cantor

Un homónimo histórico

Señor director:



La reciente noticia de que al tenor español Plácido Domingo lo afecta el temido coronavirus actualiza el extraño caso histórico de un oficial miembro del batallón español Numancia ll, identificado como Plácido Domingo, quien luego de participar en la batalla del Puente de Boyacá fue fusilado junto con el coronel Barreiro y otros militares en la plaza mayor de Santa Fe de Bogotá, el 6 de octubre de 1819. Los homónimos de personas aún no nacidas son posibles, pero no frecuentes.



Miguel Roberto Forero García

Bogotá

Sugerencias para la convivencia

Señor Director:



Aislamiento, disciplina, respeto: convivencia en paz. Pero hay ruido hasta las 22:30 p. m. por pisotones, taconeo, movida de muebles, carreritas, brincos, saltos, gritos, martilleo.



¿Utilizan equipo gimnástico? Tratamiento sugerido: tapizar, alfombrar el apartamento, usar pantuflas, actividad gimnástica en horas de ruido permitidos. Pendiente del ¡respaldado por la administración! Sin excepciones, por favor.

