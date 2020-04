El trato a los ‘héroes’

Señor Director:



“Héroe: persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor”. Así definimos hoy los colombianos a los servidores de la salud, el Ejército, la Policía y los funcionarios de empresas de servicios públicos. Pero el tratamiento que se les da a los héroes parece un chiste, ya que, por ejemplo, los trabajadores de la salud son discriminados por sectores de la población, sin tener en cuenta que en los momentos más difíciles de la vida de todo ser humano tiene que recibir sus favores médicos, y con mayor razón en estos momentos.

Sus empleadores pagan salarios que no se compadecen con su conocimiento y sacrificio, en muchos casos se los deben; además, el personal no cuenta con los elementos adecuados para su protección, que por extensión es también la de su familia, y algunos son despedidos de sus empleos. Absurdo. Por favor, tratemos como se merecen a estos verdaderos héroes.



Carlos Alfonso Vargas Pérez

Bogotá

Castigo a los pillos

Señor Director:



Este es el momento en que la Procuraduría, la Fiscalía y Contraloría deben defender el país, el Gobierno y, en especial, al pueblo de las garras de la corrupción. Ellos, unidos, como vienen haciendo y como debe ser, tienen que producir resultados pronto, porque todo indica que los pillos, que no tienen humanidad ni escrúpulos, se están aprovechando de la emergencia para enriquecerse con los contratos. Este es el triste reflejo de cómo la corrupción sigue enquistada en el sector público. Las sanciones tienen que ser ejemplares para quienes se les comprueben indelicadezas. Y que si es del caso, rueden cabezas.



El momento que vivimos es apremiante y doloroso, y no pude ser que mientras todos unidos nos solidarizamos, mientras se buscan recursos de todo lado, los pillos se quieran llevar un botín por la puerta de atrás.



Ángel María Aguilar

Insumos hospitalarios

Señor Director:



A la fecha, dos profesionales de la salud han muerto en el ejercicio de atención en hospitales a enfermos de coronavirus. Se dice que no hay la protección adecuada para los galenos. Increíble que, aunque ya se han asignado millonarios recursos económicos para atender la presente pandemia, el Gobierno no haya direccionado aún en uno de los tantos ministerios la gerencia, responsabilidad y control de la compra nacional, importación y entrega de los insumos médico-hospitalarios que requieren cada uno de los hospitales y centros de salud para atender la presente emergencia.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Recuperar la malla

Señor Director:



Este receso vehicular por la cuarentena a la que estamos obligados los bogotanos debería ser aprovechado por las autoridades del Distrito para recuperar la malla vial, deteriorada desde tiempo atrás, y cada día de manera más protuberante, ante la falta de mantenimiento constante. Esto podría hacerse con los recursos de los impuestos que pagan los propietarios de vehículos. Fernando Afanador