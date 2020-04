El reconocimiento a los médicos

Señor Director:



A los médicos los necesitamos siempre, vale decir, de por vida. Son ángeles de la guarda, seres de esperanza. Lo que pasa es que cuando la salud se volvió un negocio, ellos también salieron perdiendo. Perdimos todos. Pero en general, los médicos han sido irrespetados en el plano laboral y en su dignidad profesional. Es hora de que cambie el panorama para esta bella profesión, una de las más costosas de terminar. Miren cuánto cuesta cada semestre. El aplauso, sí, pero el reconocimiento laboral, mejor.



José Francisco Piñeres

Qué tristeza

Señor Director:



Es fuera de toda lógica que se tengan que establecer entes de control para evitar la corrupción en las ayudas por la pandemia. Qué tristeza tener que elaborar normas para que no roben; qué ignominia acudir a lo penal para que no se inflen los precios de los alimentos que se reparten a las personas más necesitadas. Definitivamente nuestro subdesarrollo no es solo en lo económico, adolece de un subdesarrollo cultural, ético y de ausencia de sentido social. Recordemos cómo tras cualquier tragedia, aparecen los insensibles para aprovecharse de las ayudas que están dirigidas a la población vulnerable.



Luis Fernando Quimbayo V.

A veces no llegan cartas

Señor Director:



El día 14 de septiembre de 2019, un banco en Estados Unidos me envió una carta con información importante. La carta fue entregada el día 4 de abril de 2020. Siete meses. ¿Será que fue enviada vía Panamá y allí quedó varada por más de seis meses como sucedió con correspondencia del Estado? Desde Estados Unidos a Bogotá existen por docenas cada día. ¿Qué diablos sucede con la entidad que maneja el correo en Colombia? Esta es la tercera ocasión en la cual me sucede lo mismo. Las cartas no muestran un sello de recibido por parte de Correos Nacionales, por lo cual no se puede dilucidar el tiempo exacto que estas duermen el sueño de los justos en sus dependencias. ¿Será que alguien de la oficina de correos puede dar una explicación coherente sobre esta situación?



Álvaro Posada Salazar

Elegir la solidaridad

Señor Director:



En realidad, algo que nos distingue a los colombianos y lo hemos demostrado es ser solidarios. “Volver a la solidaridad”... y elegir la solidaridad por encima de politiquerías, bandos, colores, partidos, ideologías, rivalidades, etc. La pandemia reparte para todos. Seguir solidarios, como nuestros médicos, militares, policías, voluntarios, grupos silenciosos que están reuniendo y llevando alivios concretos en mercados y lo que es necesario para vivir en los tiempos dramáticos que estamos compartiendo todos los humanos.



Gracias a todos, al gobierno en cabeza del presidente Duque y a su equipo que traban por nosotros, por el país 24/7. Solo eligiendo la solidaridad como bandera saldremos con heridas de esta pandemia, pero fortalecidos y acerados para enfrentar la nueva realidad que nos espera para seguir construyendo país. Qué lindo y optimista suena. Pero qué posible si todos empujamos para el mismo motivo: reconstruirnos. Ilse Bartels L.El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co